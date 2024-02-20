原标题：“热辣滚烫”的春节文旅市场，联通大数据带你重温！

2024年的春节文旅市场，用“热辣滚烫”来形容再合适不过。文旅市场究竟有多火爆，联通数字科技有限公司（简称“联通数科”）对全国各省市的旅游市场、339家5A景区、63家国家级旅游度假区、26个国家级滑雪旅游度假地以及入境市场进行深度观察，用大数据带你重温春节假期的“热辣滚烫”。

5A景区：游客走得更远，热点景区分布更均衡

从游客量来看，春节假期期间全国339家5A景区深度游客量（在景区停留1小时以上的游客人数，本部分以下简称“深度游”）前50的景区共接待游客2132.1万人。

热点景区分布均衡。与其他节假日略有不同的是，春节假期各地热点5A景区的游客量差距有所缩小，热点景区较为均衡地分布于全国各地，这与春节假期返乡探亲潮和旅游潮叠加有一定关系。

国家级旅游度假区：深度游、中远程度假增长显著

春节假期，全国63家国家级旅游度假区共接待深度游客(在度假区停留2小时以上的游客人数，本部分以下简称“深度游”)793.4万人，按可比口径较2023年增长了42.3%，增长显著。其中深度游前20的度假区共接待478.5万人。

中远程游客占比较高。在63家国家级旅游度假区中，中远程游客占比达到30%以上的度假区数量达到总数的28.6%。停留天数4天以上的度假游客占比达10%以上的度假区数量，占63家国家级旅游度假区的28.6%。

国家级滑雪旅游度假地：“滑”出速度与激情，东北延续热度

春节假期，26家国家级滑雪旅游度假地（核心区）共接待深度游客（在滑雪旅游度假地核心区停留1小时以上的游客人数，本部分以下简称 “深度游”）82.0万人。其中深度游前10的滑雪旅游度假地共接待61.5万人。

东北滑雪旅游引领吸引力。在深度游客量前10的滑雪旅游度假地中，东北地区共占了5家，达到总数的一半。哈尔滨旅游的爆火出圈、优质的滑雪旅游资源加之春节假期前的有效宣传，使东北地区继续引领2024年春节假期的滑雪旅游度假地市场。

城市旅游、省域旅游：南北互换过年， “老家游”成热点

春节假期，跨市深度游客量（来自其他城市且在该城市停留6小时以上的游客人数，本部分以下简称“外地深度游客”）前30的城市共接待外地深度游客9346.5万人。

热点城市假期依旧火爆。热点城市在春节假期依旧是旅游市场的赢家，重庆、西安、成都、北京、郑州位列外地深度游前5位，长沙、广州、武汉、济南、上海进入了外地深度游前20位。

返乡探亲游客量大，“老家游”成热点。本次春节假期，周口、商丘、阜阳、南阳、信阳、驻马店、衡阳、毕节、南充、邵阳、黄冈、菏泽等城市进入了外地深度游前30。这些城市今年春节旅游活动丰富，周边城市和探亲游客的到来极大地带动了这些“老家”城市春节旅游市场。

南来北往，城市游客出行距离显著延长。春节假期，中远程游客占比达到30%以上的城市占到了城市总数的61.9%，中远程游客占比达到50%以上的城市占到了城市总数的20.4%。其中，三亚和西双版纳中远程游客占比均达到80%以上。

省域来看，深度游客量（省内各城市外地深度游客量加总去重，不考虑直辖市）前10的省区共接待19936.1万人。

“边疆”省区中远程游客量高。春节假期，各省区均有较高比例的中远程游客，其中海南、西藏、黑龙江、云南、新疆等“边疆”省区中远程游客占比显著高于平均水平，分别达到55.0%、54.8%、48.6%、47.0%和46.6%。

入境游：港澳台和东南亚客源量高

春节假期期间， 136.6万人的入境深度游客（来自境外，并在大陆城市停留6小时以上的游客人数，以下简称“深度游”）的大数据样本显示，入境游客量前20的城市共接待入境深度游客87.0万人。

珠三角城市接待入境游客量高。春节假期，入境游客大数据样本显示，入境深度游客量前3的城市均为珠三角城市，珠三角9个城市均位列入境游深度游客量前20，珠三角城市入境深度游客量达到抽样总体样本的三分之一以上。

港澳台及东南亚入境游复苏显著。春节假期，从入境大数据样本来看，我国入境游客共来自179个国家和地区，其中入境游客量前20的国家和地区。此外，美国、英国、加拿大、法国等欧美国家也进入了入境游客量前20。

通过中国联通的一系列数据能够看出，2024年春节假期，全国各级旅游市场进一步实现突破式发展，旅游市场进一步繁荣，在2024龙年开局交出了漂亮的成绩单。未来，中国联通将以释放数据要素价值为导向，发挥技术优势，在激活数据新生产要素、助推数字经济繁荣发展方面积极发挥引领作用。

数据说明：

（1）本文数据主要来源于由联通数科承建的游客行为监测与决策服务文化和旅游部技术创新中心（筹）监测数据。

（2）景区、度假区、滑雪旅游度假地深度游客量是指离开常住地10公里、6小时以上，且在景区、滑雪旅游度假地停留1小时以上，在度假区停留2小时以上的游客人数，1人多次进出目的地计为1人。

（3）城市外地深度游客量是指离开常住城市10公里且在目的地城市停留6小时以上的游客人数，1人到访城市多个目的地或停留多天计为1人。

(责编：曹淼、李源)

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