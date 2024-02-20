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年轻人“骑游过大年” 三亚大理北海春节租电动车火了

2024年02月20日13:06 | 来源：央广网
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原标题：年轻人“骑游过大年” 三亚大理北海春节租电动车火了

春节期间，全国国内旅游“南北互换、东西互跨”特征显著。在南方旅游城市，春节期间租电动车“骑游过大年”正成为新潮流。哈啰租电动车后台数据显示，今年春节，北海、大理、三亚租电动车环比国庆期间平均翻了3倍之多。其中北海为最，春节期间租电动车市场井喷，环比国庆期间翻了5倍之多。从年龄结构来看，哈啰租电动车春节用车群体中，35岁以下的年轻人占了60%以上。

春节期间，小孟和女朋友去北海跨年旅行，他们一到北海，就租了一辆两轮电动车。“我们的旅行理念是‘不赶路，去感受路’。租个电动车北海骑游，一天不到100元，我们打卡了北海银滩大道、北海老街、北海园博园等景点。骑电动车既能灵活选择目的地，又避免了停车的烦恼。最重要的，是可以吹迎面而来的海风，零距离感受海滨城市的美景。”

小孟介绍，去年5月，他和女朋友去了山东威海，也是环海骑行。春节这次又来了北海。“骑游，已经成为我们的一种旅游方式。”小孟说。

据了解，从去年开始，哈啰在全国推出了“电动车短租模式”，并在长沙、南昌、南京、杭州、东莞、深圳、中山等城市深入推广。相比其他公共出行工具，租电动车更省力、更便捷、性价比也更高，完美契合了旅游场景的出行需求。

具体来讲，用户可通过哈啰APP下单，选择喜欢的车型，还可随心选择日租、月租、季租的方式，然后前往相应门店取车。因为有平台担保，用户也无需再个人支付押金或进行抵押。简单明了，完美规避了传统小门店租电动车可能会遇到的押金难退、收费不透明等麻烦。

此外，用户下单时还可选择性购买保险，避免骑行过程中可能遇到的事故或车辆损坏而产生的赔偿纠纷，一条龙服务，流畅便捷。

普通市民正逐渐爱上电动车短租的模式，从尝鲜心态转向“硬消费”。不仅仅体现在旅游场景，连日常通勤人群、商务出差人群也开始离不开这一出行服务方式。在东莞、深圳等外来务工人群较多的城市，很多打工族住在离工厂较远的集中村落，如虎门镇等，日常通勤接驳，租个电动车成为他们必不可少的出行工具选择。

而对很多中小电动车门店而言，过去虽有一些门店零散地提供租车服务，但普遍存在车辆难管理、易丢失等痛点。哈啰租电动车平台模式，提供SaaS智能租赁平台，既可以为中小商户带来线上客源，又能通过帮助商户轻松地管理租车生意，突破他们在人力管理、资产管理、财务管理等方面的瓶颈。

值得注意的是，为迎接新年开学、开工季的来临，哈啰租电动车在很多城市都推出“开工迎薪年”的活动。其中，在东莞、深圳等城市火爆推出月租99元起特价车产品，租一天平均只要3块钱；在杭州、长沙等城市，哈啰推出了“3人同行可享受租车免单”的限时体验活动，以及抽开工金条、领现金红包等福利活动。

(责编：曹淼、李源)
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