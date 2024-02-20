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广发银行积极部署落实城市房地产融资协调机制

2024年02月20日13:25 | 来源：新华网
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原标题：广发银行积极部署落实城市房地产融资协调机制

　　近期，住房和城乡建设部、国家金融监督管理总局联合下发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，并多次召开专题会议部署相关工作。广发银行第一时间传达国家金融监督管理总局专题会议精神，快速响应城市房地产融资协调机制推进落实工作，加速推进项目对接初见成效。

　　近日，广发银行召开覆盖全辖地级市分行的专题会议部署相关工作：

　　一是强化组织领导，落实主体责任。第一时间在总、分行分别成立了由主要负责人任组长的专项工作小组，积极主动与地方政府和监管机构沟通汇报，用好协调机制与名单，做到精准对接。

　　二是建立统筹推动、协同落实的工作机制。认真学习研究协调机制相关要求，印发《广发银行关于推进城市房地产融资协调机制的实施方案》，在推动落实机制、优化完善政策制度等方面进行了工作分工安排。

　　三是强化配套资源支持。针对城市融资协调机制推送的项目，简化项目准入流程，并在授信审批方面开通绿色通道，对协调机制推送的项目直接给予绿卡，优先受理，优先审批，加大对协调机制推送项目的信贷支持力度。

　　自2024年1月底以来，广发银行积极对接协调机制推送主办行项目，覆盖重庆、昆明、成都、南宁、武汉、郑州等17家分行（30个城市），项目数量合计1781个。推送项目清单内已投放项目5个，涉及融资金额16.75亿元。同时，推送项目清单内已对接项目5个，涉及开发贷融资需求金额26.6亿元，已完成批复金额12亿元。

　　下一步，广发银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极践行金融工作的政治性、人民性，持续关注各地协调机制项目清单推送情况，及时主动对接并做好融资支持工作，倾斜资源、加强保障，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，积极为“三大工程”建设等重点领域提供有效支持，助力构建房地产发展新模式，以实际行动维护经济金融稳定大局。

(责编：董童、李源)
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