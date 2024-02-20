本报记者 郑智文

大年初二，吉林省松原市宁江区大洼镇民乐村65岁的村民孙焕军正在家里擀饺子皮，准备给回家过年的孩子包一顿酸菜馅饺子。这几天，让老两口乐呵的不仅是团聚，还有春节期间的一笔新收入。“新一茬白菜下来了，这几天商贩说直接来村里收菜，估计能卖2万多块钱。”孙焕军脸上洋溢着收获的喜悦。

坐上热乎的火炕，孙焕军盘算起去年的收益：“村党支部领办土地合作社后，收入明显提高。我们老两口承包3个大棚，一年收入接近8万元。”

近年来，民乐村通过村党支部领办土地股份合作社，把分散的土地整合起来，集约经营，进行玉米规模化种植，并大力发展棚膜经济。在农忙时节，优先招用社员到合作社“打零工”，让他们可以在家门口就业。

春节前，一年一度的分红大会在民乐村活动中心院内举行。“2023年，民乐村党支部领办土地股份合作社粮食总产量15300吨，入社788户村民喜获分红1843万元，每公顷入社土地分红22500元。”民乐村党支部书记张志峰向大家汇报情况。

“村民以土地入股，合作社年底分红，把实实在在的收益分到村民手上。”大洼镇人大主席崔宏宇介绍。目前，松原市全市78个乡镇党委全部领办农机股份合作社、成立农资粮食购销服务站。全市1123个行政村，村党支部领办土地股份合作社已达到827个，占总数的73.6%。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 11 版）

(责编：郝帅、陈键)

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