本报记者 贺林平

正月初六早晨，港珠澳大桥珠海公路口岸又迎来一波出入境高峰，等待过关的港澳车辆排起了队。“老人和小孩不用下车，内地边检人员为我们办理了随车验放，不到2分钟就通关了。”来自香港的钟女士高兴地说，今年春节假期是她第一次开车带着5岁的女儿和75岁的母亲回广东江门老家与亲人团聚。

据港珠澳大桥边检站统计，2月10日至13日，该站共查验出入境客流超45.5万人次。

为妥善应对春节期间口岸客流车流高峰，港珠澳大桥边检站持续优化分流疏导方案，通过与港澳出入境管理部门建立沟通联系机制，提前互报出入境客流信息，提前加开、开足、开满查验通道；针对春节期间通关老人、小孩比例多的情况，增设前置引导岗位，创新使用移动查验模式，前置快捷通道流动采集点，临时加建多条人工查验通道，最大限度提升通关效率。

“除了交通便捷，在港珠澳大桥上乘车游览本身就是一趟不错的旅行。行驶途中，我们可以看到港珠澳大桥，看到伶仃洋，还可以看到香港大屿山，场面很壮观。”来自河南郑州的李建全说。今年春节，他带着家人一路自驾南下，还报名参加“港珠澳大桥+港澳”的旅游套餐线路，感受到了不一样的年味。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 11 版）

(责编：郝帅、陈键)

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