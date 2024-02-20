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山西省太原市打造爱心驿站——

流动中有个温暖的家（新春走基层）

本报记者 马睿姗
2024年02月20日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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一场雪后，太原市气温骤降。下午5点半，环卫工人郭续平走到并州饭店东侧的爱心驿站门口，用手机扫码后进了门：“这是我的家！”郭续平招呼着记者。凌晨工作结束后，他都会来爱心驿站里吃饭。“如果雪下得大了，还能进来避一避。进来就有热水喝，工会把家里头能用到的东西都考虑到了，在驿站就像是回家了一样！”郭续平说。

郭续平口中的“家”，是1月底正式投入使用的无人值守数字化管理爱心驿站。站点面积不大，一间可容纳3人的小屋内，配有空调、微波炉、开水箱、医药箱、充电打气装置、雨伞等，得益于数字化管理，驿站不需要专人值守，实行24小时开放，可随时使用。

迎泽区在社区、商圈等地建成的55个爱心驿站，全部达到市级以上标准。太原市总工会副主席汪伦表示：“此次改造开放的无人值守数字化管理爱心驿站不仅盘活了闲置资源，还提升了工会服务的质量水平，这一做法将在全市范围内进行推广。”

走入北中环太原市巡游网约车司机之家爱心驿站，记者发现，四五名司机倚靠在沙发上休息，屋内还设有按摩椅、饮水机、书报阅读栏等。

太原市巡游网约车行业工会联合会成立后，为了更好服务全市近6万名“的哥的姐”，打造网约车职工服务中心并配套建设户外劳动者爱心驿站，驿站建筑面积达500余平方米，全年24小时为司机们开放。自2022年1月正式投入使用以来，每天都有许多司机进站充电、吃饭、临时休息、购买生活用品……2023年该驿站获得山西省“百佳工会驿站”、全国“最美工会户外劳动者服务站点”称号。

“未来，我们要结合服务群体在户外、在路上、在车里、在站点的特点，进一步满足职工多元化需求。”太原市巡游网约车行业工会联合会主席刘志刚说。

截至目前，太原市各级工会累计投入1500余万元，已建成工会爱心驿站671个，其中209个被命名为“省级工会爱心驿站”，全年服务户外劳动者达345016人次。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 12 版）

(责编：郝帅、陈键)
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