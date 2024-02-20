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上海加大保障性租赁住房筹措力度——

新市民的新生活（新春走基层）

本报记者 田 泓
2024年02月20日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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“我去年10月应聘的主管岗位，根据年底考核结果，年终奖可以拿到1.5万元，等今年转正了肯定会更多。”走进上海市闵行区新时代城市建设者管理者之家118室，26岁的吴涛正盘点过去一年的收获。

吴涛来自安徽省宿州市，2017年来到上海，当过商场保安，开过小吃店，去年在闵行一家物业公司找到了新工作。“一进公司，就住进了这间‘一张床’宿舍，每月500元的房租由公司负担，自己仅需支付水电费。”吴涛口中的“一张床”，是上海面向建筑施工及环卫、绿化、快递、护理等行业一线职工供应的租赁住房和床位。

“十四五”以来，上海不断加大保障性租赁住房筹措力度，加快构建“一套房、一间房、一张床”的多层次租赁住房供应体系，托起新市民和新青年的安居梦。去年，上海筹集了1.1万张新时代城市建设者管理者之家床位。今年，上海将再筹措供应3万张以上床位。

吴涛居住的118室，面积35平方米左右，可容纳4人居住，厨卫洗浴设施一应俱全，还有相对独立的储物和学习空间。

“我正利用业余时间攻读物业管理专业的成人大专学历，顺利的话，今年6月就可以拿到证书。”吴涛说，上海是一个充满机会的城市，“现在生活很安心，我想趁着年轻好好奋斗。”

身为118室的“老大哥”，38岁的苏元宝考虑更多的是家庭。他高中毕业后就到上海打拼，从流水线上的工人逐渐成长为管理几十名员工的领班，现在是物业公司的主管。他的大女儿在老家山东省临沂市念初三，妻子带着一双小儿女在浦东新区惠南镇上小学和幼儿园。

“我用5年时间拿到了上海开放大学的本科文凭，取得多本职业资格证书，去年还申请了上海居住证积分。”苏元宝说，“新的一年，我要努力让家人过上更好的生活。”

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 07 版）

(责编：郝帅、陈键)
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