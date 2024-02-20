本报记者 王 洲

“崔大爷，这是您今天的午餐，您趁热吃。给您拜年啦！”春节假期这些天，每到中午11点，家住北京市朝阳区团结湖街道的崔可谅大爷总能准时从外卖骑手张东伟手中接过配送的午餐。

“感谢街道，感谢骑手，让我这个年过得很安心！”崔大爷对这些天的春节送餐很满意。今年88岁的他和老伴住在一起，两人年岁已高，行动不便，去年9月起一直由街道老年食堂联合第三方外卖平台送餐入户。

团结湖街道地处北京市东三环沿线，辖区60岁以上老年人口占比近1/3，老龄化程度较高。“近年来，我们引入专业养老服务机构，开设老年食堂，并引入第三方外卖平台进行配送，切实解决空巢独居、行动不便老人的用餐难题。去年9月以来，已累计为老人上门送餐超过3000人次。”团结湖街道办事处主任郑欣宇介绍。

春节假期，街道老年食堂因总体需求较低而暂停运营，这让崔大爷这样行动不便的老人有些担心过节期间的吃饭问题。

“为保障老人春节假期正常用餐，前期我们就对需求进行了统计，同时联系了爱心商家和外卖配送平台，确保为老人不间断配送节日爱心套餐，同时加大对外卖配送人员的送餐补助，做到养老助餐不打烊。”郑欣宇说。

这项在春节假期为团结湖街道6家高龄独居、行动不便老人送餐的任务落在了张东伟身上。“这是我第三次在北京过年。春节假期各种生活服务尤其需要骑手，再加上假期补贴也比平时高，既能多赚钱又能帮到有需要的人。”对这份工作，张东伟很有成就感，“崔大爷对我很热情，刚才还要留我在家里吃点水果。虽然不能回家过年，但心里很温暖。”

送完崔大爷家这一餐，张东伟还有几家要送，“不能让老人们等太久，趁饭菜热乎着，我得抓点紧。”张东伟说着跨上送餐车，赶往下一户老人家……

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 08 版）

(责编：郝帅、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经