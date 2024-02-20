本报记者 翟钦奇

“亲手打扮咱的城市，特别自豪！”小心翼翼地把一盏灯笼挂到路灯杆上，55岁的袁培云爬下梯子，“挂了15天灯笼，能赚好几千元。”

袁培云和工友们原本是内蒙古鄂尔多斯市康巴什区的农牧民。前些年，康巴什区成立时，有8000多名像袁培云这样的农牧民实现了身份的转变。退出农牧业生产后，由于受教育程度和专业技能的制约，他们的收入增长较慢。

2023年，康巴什区制定了《实施“以工代赈”促进转移农牧民增收致富工作方案》，建立健全“以工代赈”工作机制，助力转移农牧民和困难群众增收。

“我们发挥基层党组织的枢纽作用，组织召开劳务带头人座谈会，开展就业技能培训会。”康巴什区委副书记、政法委书记侯猛说，“在政府投资性项目招标发包时，按照‘以工代赈’相关规定设置条款，支持引导以转移农牧民为主的劳务队参与项目，提高他们的劳务报酬。”

从首个“以工代赈”项目实施至今，康巴什区已备案市政工程维修、园林绿化等转移农牧民劳务队98支，实施劳务项目15个，带动400多名转移农牧民增收。

袁培云就是第一批加入“以工代赈”劳务队的转移农牧民之一。“以往就是打打零工。参加了‘以工代赈’项目以后，政府直接和劳务队对接，工资及时足额发放，收入比以前增加两成还多。”

“以工代赈”项目面对的是城镇失业人口和乡村农民工，主要目标是解决他们的就业问题。为规范农牧民劳务队建设，康巴什区制定了《“以工代赈”转移农牧民劳务队管理的意见》，明确了转移农牧民劳务队参与“以工代赈”项目建设的准入、备案、监督与退出机制，同时积极开展职业技能培训和结对帮扶工作。

“我们将加强监管力度，紧盯项目审批、劳务用工、资金使用、质量验收等各个环节。既要为转移农牧民提供就业机会，又要提升其劳动技能，让他们看到奔头、鼓足劲头。”侯猛说。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 08 版）

(责编：郝帅、陈键)

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