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黑龙江省齐齐哈尔市额尔门沁村——

特色民宿蹚出致富路（新春走基层）

本报记者 郭晓龙
2024年02月20日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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夜幕初垂，黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区额尔门沁村，皑皑白雪覆盖下的“额热么其浅”民宿亮起盏盏暖黄明灯，达斡尔族窗花在灯光的映衬下格外生动，洋溢着浓郁的民族风情。

“‘额热么其浅’在达斡尔族语里指‘长满蒿草的地方’，也是我们村以前的名字。”民宿负责人李芝兰介绍。

屋外雪花簌簌，一片静谧悠然；屋内炉火正旺，可谓热闹非凡。烧炕、和面、烙饼、炒菜……李芝兰和家人们忙得不可开交。

“把柳蒿芽焯下水，切点土豆条，再备点肉末，我盯着汤，你把碗筷摆好。”李芝兰和丈夫何庆正在制作客人预订的达斡尔族传统美食“柳蒿芽汤”。

不到半个小时，一道道达斡尔族特色农家菜端上餐桌。来自河北的陆绍民一家七口围坐在火炕上兴奋不已，连忙拿出手机，记录这些民族特色佳肴。

“这些都是达斡尔族特色美食，尝过的都说好！”李芝兰一边介绍菜品，一边拿出民族特色服装，邀请客人们穿上。

李芝兰和何庆都是土生土长的达斡尔族人，平日除了经营民宿，夫妻二人还积极传承达斡尔族文化。李芝兰在村里组建了一支舞蹈队，每逢镇里、村里举办活动，她都会带着队员跳达斡尔族特色舞蹈，何庆则是达斡尔族“乌钦”说唱的传承人。

李芝兰和丈夫把当地人文典故、乡土民俗、非物质文化遗产等融入民宿，还通过短视频平台直播展示达斡尔族文化。越来越多的人上门品尝特色美食，感受当地的文化魅力。

经过近几年的悉心经营，少数民族特色民宿逐渐成为额尔门沁村里的“金字招牌”。李芝兰和何庆经营的民宿去年营业收入超过20万元，还吸纳了村里的15名劳动力到民宿就业。

眼下，乡村民宿不再只是旅途中的歇脚地，更成为游客感受当地风土人情、体验地域文化的重要载体。蓬勃发展的新兴产业、鸟语花香的生态环境、独具特色的人文资源，让如今的额尔门沁村集聚了更多人气，也为达斡尔族文化的保护和传承提供了实在的抓手。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 08 版）

(责编：郝帅、陈键)
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