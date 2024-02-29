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尺素金声｜超大规模市场的活力与潜力只会让“看空”者落空

2024年02月29日10:35 | 来源：人民日报客户端
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事实胜于雄辩。相较一些西方媒体对中国经济“复苏乏力”“危机重重”的调门，中国春节市场的表现注定让“看空”者失望了。

甲辰龙年春节，中国市场活力满满、热气腾腾。

景区开启“人从众”模式，春节假期国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。

春节档票房再创历史新高，假期全国电影票房80.16亿元，观影人次为1.63亿，同比分别增长18.47%和26.36%，均创造了同档期新的纪录。

网络支付交易实现高速增长，除夕至正月初五，全行业网络支付共计处理交易153.8亿笔，金额7.74万亿元，同比分别增长15.8%和10.1%。

把时间线拉长，“看空”中国经济的怪论，每隔一段时间都会被拿来炒作一番。然而，中国超大规模市场的活力与潜力，让屡屡“唱空”者次次落空。

有效需求是全球最稀缺的资源。中国拥有14亿多人口、人均国内生产总值超1.2万美元、中等收入群体规模超4亿人，具有较强的快速恢复能力、创新引领能力和抗击风险能力，是世界上最有潜力的超大规模市场。

来看中国消费2023年度成绩单：全年社会消费品零售总额超过47万亿元，比上年增长7.2%，规模再创历史新高；最终消费支出对经济增长的贡献率是82.5%，比上年提高43.1个百分点。

不仅是消费，中国在贸易、投资等领域也取得不俗的成绩。尽管全球货物贸易、服务贸易、投资总体呈下降趋势，但去年中国货物进出口实现正增长，以电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的“新三样”出口，在2023年首次突破万亿元人民币大关；服务贸易持续增长，知识密集型服务贸易表现亮眼，国际专利申请量连续4年居世界第一。

得益于内需的有力支撑，中国经济在世界经济不确定性增强、增长动能不足、主要经济体复苏乏力等大背景下，仍实现了5%以上的预期增速，展现出独有的发展韧性、活力和潜力。

中国正在全面贯彻践行新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动高质量发展。在一系列扩大内需、提振信心政策举措作用下，中国国内需求继续扩大，积极因素累积增多，超大规模市场优势依然明显。

从传统消费到新型消费，促消费政策接连落地，带动消费潜力加速释放。

新供给彰显活力。商场里的虚拟试衣间，让购物增添了不少乐趣；“半小时送达”的即时零售，方便消费者的同时为线下商家带来更多订单；自动识别商品、快捷刷脸支付的智慧超市，成为实体零售升级的一种新尝试；马路上驰骋的新能源汽车，折射消费升级新风尚。

促消费举措精准推出。春节期间，各地消费满减、票价优惠等措施，助力文旅等消费持续升温。某出游平台的数据显示，跟团游产品在2023年12月中旬就已基本售罄。除夕至正月初八的酒店民宿、景点门票、交通等旅游消费的提前预订量同比增长约7倍。

稳投资政策在发力。安徽出台支持民间投资发展“29条”；山东支持民营企业参与铁路等城市基础设施、公共服务设施项目，支持民营企业承担重大科技战略任务和科技示范工程；江苏明确建立省级年度民间投资重大项目清单……一系列举措通过营造更加公平竞争的市场环境，激发投资新动力。

从中长期看，支撑中国经济持续向好的基本面没有变，支撑消费持续回升的有利条件比较多。

“中国正从投资驱动型增长模式转向内需拉动的高质量增长模式，中期经济平均增长率将超过4%，绿色经济、消费和高科技将成为新的增长驱动力。”瑞士银行如此判断。

“中国经济增长中长期向好的动能依然强劲。中国经济发展将进入更稳定阶段。”联合国贸发会议全球化与发展战略司经济学家这样评价。

着力稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、持续优化消费环境，加之城乡融合发展、城镇化进程推进、消费结构持续升级，这些都为市场增长提供了广阔空间。

中国超大规模市场亮点将持续涌现。数字消费、绿色消费、健康消费、文娱消费等快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品等消费热点不断升温，将推动超大规模市场释放更大潜力和活力，为巩固和增强经济回升向好态势提供有力支撑，为世界经济贡献更多正能量和确定性。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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