人民网北京3月1日电 （记者杨曦）2024年3月1日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

2月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.1个百分点；非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，我国经济总体延续扩张态势。

一、制造业采购经理指数略有回落

2月份，由于春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，制造业市场活跃度总体有所下降，制造业PMI比上月略降0.1个百分点。

（一）产需指数一降一平。生产指数为49.8%，比上月下降1.5个百分点，企业生产活动有所放缓；新订单指数为49.0%，与上月持平。从行业看，食品及酒饮料精制茶、医药、有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等行业两个指数均连续两个月位于临界点以上；化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均位于临界点以下。

（二）大型企业PMI继续高于临界点。大型企业PMI为50.4%，与上月持平，继续位于扩张区间，其中生产指数和新订单指数连续10个月保持在临界点以上；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点；小型企业受春节假日影响更为明显，本月PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，生产经营活动放缓。

（三）高技术制造业保持扩张。高技术制造业PMI为50.8%，比上月下降0.3个百分点，连续4个月保持在扩张区间，行业延续增长态势；装备制造业、消费品行业PMI分别为49.5%和50.0%，比上月下降0.6和0.1个百分点，景气水平有所回落；高耗能行业PMI为47.9%，比上月上升0.3个百分点，景气水平低位回升。

（四）企业预期稳定。生产经营活动预期指数为54.2%，比上月上升0.2个百分点，表明企业对春节后市场发展信心有所增强。从行业看，木材加工及家具、汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。

二、非制造业商务活动指数扩张加快

2月份，非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张步伐继续加快。

（一）服务业景气回升。服务业商务活动指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点，服务业扩张力度有所增强。从行业看，受春节假日等因素带动，与节日出行和消费密切相关的行业生产经营较为活跃，其中零售、铁路运输、道路运输、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数位于53.0%以上；航空运输、货币金融服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快。同时，房地产、居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点，景气水平较低。从市场预期看，业务活动预期指数为58.1%，比上月下降1.2个百分点，持续位于较高景气区间，表明多数服务业企业对近期市场发展继续看好。

（二）建筑业继续保持扩张。受春节假期及低温雨雪天气等因素影响，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降0.4个百分点，仍位于扩张区间，建筑业总体延续增长态势。从市场预期看，业务活动预期指数为55.7%，继续位于较高景气区间，表明建筑业企业对未来行业发展保持乐观。

三、综合PMI产出指数稳定扩张

2月份，综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和51.4%。

(责编：杨曦、吕骞)

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