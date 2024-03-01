人民网北京3月1日电 （记者杨曦）2024年3月1日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，非制造业商务活动指数为51.4%，综合PMI产出指数为50.9%。

制造业采购经理指数略回落

2月份，制造业采购经理指数比上月下降0.1个百分点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

生产指数为49.8%，比上月下降1.5个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。

新订单指数为49.0%，与上月持平，仍低于临界点，表明制造业市场需求较上月有所下降。

原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为47.5%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有下降。

供应商配送时间指数为48.8%，比上月下降2.0个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月延长。

非制造业扩张步伐继续加快

2月份，非制造业商务活动指数比上月上升0.7个百分点，高于临界点。

分行业看，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降0.4个百分点；服务业商务活动指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点。从行业看，道路运输、航空运输、餐饮、货币金融服务、生态保护及公共设施管理和文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；房地产、居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。

新订单指数为46.8%，比上月下降0.8个百分点，表明非制造业市场需求继续回落。分行业看，建筑业新订单指数为47.3%，比上月上升0.6个百分点；服务业新订单指数为46.7%，比上月下降1.0个百分点。

投入品价格指数为50.6%，比上月上升1.0个百分点，高于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所回升。分行业看，建筑业投入品价格指数为52.0%，与上月持平；服务业投入品价格指数为50.4%，比上月上升1.2个百分点。

销售价格指数为48.5%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业销售价格总体水平有所下降。分行业看，建筑业销售价格指数为48.9%，比上月下降1.5个百分点；服务业销售价格指数为48.4%，比上月下降0.3个百分点。

从业人员指数为47.0%，与上月持平，仍低于临界点，表明非制造业企业用工景气度与上月相当。分行业看，建筑业从业人员指数为47.6%，比上月下降2.5个百分点；服务业从业人员指数为46.9%，比上月上升0.5个百分点。

业务活动预期指数为57.7%，比上月下降2.0个百分点，仍位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展继续看好。分行业看，建筑业业务活动预期指数为55.7%，比上月下降6.2个百分点；服务业业务活动预期指数为58.1%，比上月下降1.2个百分点。

企业生产经营活动总体继续扩张

2月份，综合PMI产出指数与上月持平，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。

(责编：杨曦、吕骞)

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