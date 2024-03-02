住房城乡建设部：加快推动保障性住房项目开工建设
2024年03月02日10:15 | 来源：新华网
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新华社西安3月2日电（记者王优玲、赵英博）住房城乡建设部相关负责人日前表示，国家层面保障性住房的政策体系已经齐备，关键是抓好落实。各地要加快建立轮候机制，摸清工薪收入群体需求，以需定建，有力有效有序推进保障性住房建设。
住房城乡建设部日前在陕西省西安市召开全国保障性住房建设工作现场会。会议要求，各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义，增强工作的责任感和使命感，明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧干。
该负责人在会上强调，加快推进保障性住房建设是党中央、国务院作出的重大决策部署，是坚持以人民为中心发展思想的生动实践，是适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势推出的有力举措。加大保障性住房建设和供给，有利于加快构建房地产发展新模式，完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求。
会议要求，要抓项目建设，强力推进保障性住房项目开工，按照绿色、低碳、智能、安全的标准把保障性住房建设成“好房子”，同时要加强工程质量安全监管，守住安全底线。要抓政策出台，尽快出台规划建设保障性住房的实施办法和相关配套政策。
同时，要加快谋划第二批及后续项目，第二批项目要按规定抓紧上报，并做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。要编制好住房发展规划，将保障性住房作为住房发展规划的重要内容，科学确定保障性住房发展目标。
(责编：赵光霞、白宇)
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