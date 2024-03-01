人民网北京3月1日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日召开的政策例行吹风会上，国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛表示，国家发展改革委会同人民银行等有关部门着力推动解决拒收人民币现金问题，下一步还将深入推进拒收人民币现金专项整治工作。

陈洪宛介绍，针对外籍来华人员反映较多的文旅领域使用人民币现金支付困难问题，2018年，国家发展改革委与文化和旅游部、人民银行联合印发通知，明确要求严厉查处拒收人民币现金行为，保障重点城市、景区现金总量满足、结构合理，满足外币现金兑换服务要求。

同时，在解决老年人日常消费面临的手机支付“数字鸿沟”等问题中，加大对拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为的整改整治力度。2020年，国家发展改革委牵头起草并报请国务院印发实施《国务院办公厅关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，要求任何单位和个人，不得以各种方式拒收现金，并强化支付市场监管。

此外，为促进这些政策落地见效，改善现钞使用环境，依托人民银行、国家发展改革委等12个部委联合建立的拒收现金会商机制，畅通投诉举报渠道，依法惩处拒收现金行为，会同人民银行在两部门的门户网站、微信公众号和“信用中国”网站等平台，按季度依法依规联合公示相关行政处罚信息。截止到2023年末，已累计公示曝光111个法人主体的行政处罚信息，处罚并公示的数量呈逐年下降趋势，推动更好形成“拒收人民币现金是违法行为”的共识和氛围。

陈洪宛介绍，为加大工作力度，2023年10月以来，人民银行会同国家发展改革委等部门，开展了拒收现金专项整治工作，引导经营主体保持现金支付服务的渠道通畅，重点关注老年人、外籍来华人员等群体需求。专项整治期间，有关部门对经营主体现金收付条件、收取现金意愿等情况进行了全面摸排，引导经营主体签订“不拒收现金承诺书”，张贴支持现金支付的标识。指导金融机构向经营主体发放“零钱包”，对零钱备付不足的经营主体进行风险提示。

陈洪宛表示，下一步，国家发展改革委将落实党中央、国务院决策部署，配合人民银行，坚持问题导向、实抓实干，深入推进拒收人民币现金专项整治工作，引导经营主体巩固“拒收人民币现金违法”的共识；持续对涉民生场景、涉外场景开展暗访抽查，核实拒收的线索，对公众关注度高、影响范围大的拒收人民币现金行为，持续实施处罚并公示，将处罚信息纳入相关主体的信用记录，充分发挥警示作用，把人民群众的现金支付诉求落到实处。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经