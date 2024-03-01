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保障电力供应“最后一公里” 两部门发文促进配电网高质量发展

2024年03月01日19:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动新形势下配电网高质量发展，助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

配电网是电力系统的重要组成部分，覆盖城乡区域，连接千家万户，是电力供应的“最后一公里”。《意见》紧扣新形势下电力保供和转型目标，坚持规划引领、强化全程管理、协同推进建设，将全面提升城乡配电网供电保障能力和综合承载能力，加快推进配电网数字化转型，促进配电网高质量发展。

《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。

《意见》在电力保供、转型发展、全程管理、改革创新方面提出4项重点任务。

一是补齐电网短板，夯实保供基础。目前，雨雪冰冻、台风、洪涝等自然灾害频发，部分配电设施运行年限长、能耗高、标准不统一，存在设备过载、供电容量不足、抗灾能力较弱等情况，影响用户供电质量。为全面提升供电保障能力，《意见》提出加快推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，科学补强薄弱环节，并提高装备能效和智能化水平。《意见》强调合理提高核心区域和重要用户的相关线路、变电站建设标准，差异化提高局部规划设计和灾害防控标准，提升电网综合防灾能力。

二是提升承载能力，支撑转型发展。我国分布式新能源发展较快，截至2023年底装机规模已超过2.5亿千瓦，部分地区承载力接近极限，存在配电网电压越限、电网调峰困难的情况。为满足大规模分布式新能源接网需求，《意见》提出有针对性加强配电网建设，评估配电网承载能力，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳。电动汽车的普及，带动充电需求快速增长，但部分商业区、居民区等配变容量不足，难以支撑大规模充电设施接入。为满足电动汽车等新型负荷用电需求，《意见》提出科学衔接充电设施点位布局和配电网建设改造工程，并开展充电负荷密度分析，引导充电设施合理分层接入中低压配电网。为促进各类新主体更好发挥作用，《意见》提出推动新型储能多元发展和电力系统新业态健康发展。

三是强化全程管理，保障发展质量。配电网规划建设需要与多部门统筹协调，部分电力设施改造涉及与其它基础设施的协同优化，点多面广、环节多、链条长。为提高效率效益，《意见》强调统筹制定电网规划，加强与城乡总体规划、国土空间规划的衔接，建立多部门参与的工作协调机制，协同推进工程建设。在优化项目投资管理方面，《意见》提出电网企业持续加大配电网投资力度，并鼓励多元主体投资配电网。在运行维护方面，《意见》强调完善调度运行机制、提升运维服务水平。

四是加强改革创新，破解发展难题。新形势下配电网发展面临着新挑战，需要深入推进改革创新，着力破解技术和体制机制难题。《意见》提出持续推进科技创新，加强配电网规划方法、运行机理、平衡方式、调度运行控制方法研究。为健全新主体、新业态的市场交易机制，《意见》提出研究设计适宜的交易品种和交易规则，鼓励多样化资源平等参与市场交易，并持续优化电价机制。在完善财政金融政策方面，《意见》提出发挥好中央投资引导带动作用、通过地方政府专项债券支持符合条件的配电网项目建设等举措。

(责编：申佳平、吕骞)
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