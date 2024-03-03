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两轮电动加速布局智能化与高端化市场 提升出行体验

黄盛 杨梓安
2024年03月03日14:45 | 来源：人民网
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自2018年《电动自行车安全技术规范》以来，我国两轮电动车行业进入快速化、规范化发展新阶段。

据咨询公司弗若斯特沙利文数据，2019年-2023年，中国两轮电动车行业的市场复合年增长率将提升至7.22%，市场规模将达到1089.9亿元。此外，据营商电动车年度报告数据显示，2023年中国两轮电动车保有量达到4.2亿辆，约每3个人就拥有一辆两轮电动车。两轮电动车行业的发展重心从生产端、源头技术把控，推进到两轮电动车的终端使用，智能化、高端化成为创新两轮电动车产品的方向。

在不少业内人士看来，在智能化突破上，既要在续航、性能提升方面持续提升技术水平，也要夯实研究基础，在智能化投入优先级上不断发力。比如，作为以智能化为品牌理念的小牛电动，在日前发布的N系列两轮电动产品上，搭载了加入“魔术轮”旋钮按键等多种智能交互功能，改善高科技智能化两轮电动车的体验。

在高端化发展上，高端市场正成为两轮电动车品牌提高利润率的关键，也是行业破解同质化严重问题的方法。其中，小牛电动、九号等造车新势力布局高端产品赛道，致力推进两轮电动高端化。近日小牛电动在N系列经典车型之上，以技术和科技注入开发全新的NX和NXT，进一步扩充了高端产品矩阵。

业内人士对此认为，在行业头部企业的引领下，中国两轮电动车的先发优势正从销量优势向技术优势转变，并逐渐寻找更广阔的成长空间，创新全球两轮电动车产业变革新方向。

(责编：郝帅、吕骞)
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