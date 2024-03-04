王延斌 雍 黎 王禹涵

原标题：科技力量助“新三样”畅销海外

编者按：民生无小事，枝叶总关情。民生实事始终是全国人大代表、全国政协委员最关注的话题之一。据此，本版开设“今日关注”栏目，聚焦外贸“新三样”、医疗、农村、教育、养老等民生话题，解析这些新热点背后的科技支撑。

与往年一样，全国人大代表，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）党委书记、董事长朱华荣今年依旧重点关注汽车领域。他准备了一条关于中国汽车产业高质量协同发展的建议。

2023年，我国汽车产销量双双突破三千万辆，新能源汽车月产销量首次双超百万辆，汽车出口量跃升至全球第一位。

海关总署数据显示，2023年“新三样”产品（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，比上年增长29.9%。这些数据表明，中国稳居全球汽车制造和太阳能装机容量第一大国。

中国新能源汽车畅销海外

2月24日，满载着153辆长安汽车的专列从重庆东环铁路古路站驶出，经太仓港换装出境，运往俄罗斯。本次专列采用“铁公水”联运方式，节约时间成本50%以上，助力“渝车出海”。今年以来，古路站共计发送“重庆造”汽车12列313车，商品车2890台。作为西部陆海新通道班列途经关键站，重庆鱼嘴站今年已完成“重庆造”商品车装车6200台。

重庆是国内汽车工业重镇，汽车产量居全国第二。“重庆造”汽车在2023年远销80多个国家和地区，出口达36.8万辆，同比增长29.8%。长安汽车有关负责人告诉记者，长安汽车自主品牌在2023年有着超23.6万辆的海外销量，同比增加39.23%，创历史新高。2023年11月，长安汽车首个海外生产基地在泰国动工。

“围绕新能源等核心领域，我们已构建起‘六国十地’的全球研发布局，拥有来自30个国家和地区的研发团队1.7万余人、高级专家近千人。”朱华荣向记者介绍，在新能源领域，长安汽车已掌握了多合一高压动力系统、钠离子电池包等400余项核心技术；在智能化领域，他们掌握了智能汽车端云一体通讯、智能驾驶实时操作系统、高阶智能驾驶系统等200余项关键核心技术。

以长安汽车为代表的中国车企，在政策引导下不断“走出去”，描绘出中国汽车畅销全球的美好图景。

全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福认为，中国新能源汽车规模扩大，技术和质量提高，成本逐步下降，用户消费体验越来越好。比亚迪ATTO 3被英国新闻公司评选为英国2023年度最佳电动汽车，吉利旗下几何E车型成为卢旺达消费者的性价比之选。

锂电产业形成全链条集群

新能源汽车的发展进入快车道。锂电池作为新能源汽车的核心部件之一，具有举足轻重的作用。

位于山东省南部的枣庄是一座因煤而建、因煤而兴的城市。枣庄绿色转型后，把锂电作为主导产业进行重点培育，用绿色能源代替“黑色”能源，逐渐凝聚城市发展的“绿色动能”。

全国政协委员、枣庄市政协副主席王凌说：“枣庄原本属于资源枯竭型城市。但是这些年来，枣庄转型成功，围绕锂电形成了完整的全链条产业集群。”

截至目前，枣庄已有锂电企业117家，较2020年增长了近5倍，形成了从锂电正极、负极、隔膜、电解液4大关键材料到电池制造、检验检测、终端应用、拆解回收的全生命周期产业生态。

从枣庄向南大约1200公里，福建省锂电池出口正开展得如火如荼。

新春时节，厦门远海码头依然忙碌，一排排锂电池从这里出口海外。据福州、厦门海关统计，2023年，福建省锂电池出口规模达1287.5亿元，同比增长49.5%，其中对共建“一带一路”国家出口增速达80.3%。按照中国化学与物理电源行业协会的统计分析，福建是2023年我国锂离子电池出口产品的最大来源地，出口额占全国的28.1%。

宁德时代新能源科技股份有限公司是福建省锂电池产业群体中的翘楚。早在10多年前，国家刚提出鼓励新能源汽车发展时，宁德市决策者就看到了动力电池的市场潜力。从此，政府与企业一起，顺着产业链“查缺补漏”，推动当地锂电池产业的快速发展。

中国光伏撑起全球产业“半边天”

国家能源局最新数据显示，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦。其中，中国的贡献超过50%。对光伏产业而言，中国在研发技术储备、制造能力提升、产业链完善等方面具有领先优势。

全国人大代表、隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申说：“‘中国光伏’作为新时代的中国名片，将充分发挥全球领先优势，在能源变革、科技创新、人才培养等领域搭建合作桥梁，为推进共建‘一带一路’高质量发展贡献更多力量。”前不久，乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目一期400兆瓦实现并网发电，项目全部选用隆基绿能科技股份有限公司提供的光伏组件。

不只在乌兹别克斯坦，在2022年卡塔尔世界杯足球赛场上，在南非开普敦三溪熏鱼厂的屋顶上，都有隆基的身影。

在“走出去”的过程中，中国光伏企业常常组团出现，在当地长期深耕。近日，协鑫集成科技股份有限公司连续中标印度、西班牙等多国的海外大单，实现了新年开门红。公司总裁蒋卫朋表示，他们在布局全球渠道，提升电池、组件效率方面实现了重大突破，有效保障了全球订单的高质量交付。

科技创新成为推动中国光伏高质量发展的重要支撑。在陕西西安，素有“光伏大脑”美称的隆基中央研究院近日首次制造出高柔韧性、高功率重量比的晶硅异质结太阳能电池。此前，他们先后打破晶硅单结电池和晶硅—钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率的世界纪录，在新型电池和组件技术、新材料技术、高端装备技术等方面不断取得创新成果。

从原先的材料、设备和市场依赖海外到如今的全面领先，中国光伏行稳致远，撑起全球产业“半边天”。

(责编：杨曦、陈键)

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