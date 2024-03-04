原标题：ChatGPT-4在创造力测试中表现不俗

科技日报北京3月3日电 （记者刘霞）美国阿肯色大学科学家开展了一项最新研究，让151名人类参与者与人工智能（AI）工具ChatGPT-4在3项测试中进行对决，以评估二者的发散思维。结果显示，AI的表现优于人类。相关论文发表于最新一期《科学报告》杂志。

发散思维是创造性思维的衡量指标，其特点是能对没有预期解决方案的问题提出独特的答案。在最新研究中，GPT-4提供了比人类参与者更新颖、更精细的答案。

最新研究使用的3项测试分别是“替代用途任务”“结果任务”及“发散联想任务”。“替代用途任务”要求参与者针对绳索或叉子等日常物品，提出创造性用途；“结果任务”要求参与者想象假设情况的可能结果，如人类不再需要睡眠会怎么办；“发散联想任务”则要求参与者提供10个语义上尽可能遥远的名词。“狗”和“猫”之间的语义距离不大，而“猫”和“本体论”等词之间的语义距离很大。

研究团队对人类和AI工具回答问题的数量、长度和单词间的语义差异进行了评估。结果发现，在每一项发散性思维任务上，GPT-4提供的答案都比人类提供的答案更具独创性，且更精确。换言之，在一整套发散性思维任务中，GPT-4都表现出了更高的创造力。

研究负责人之一、阿肯色大学心理学博士生肯特·休伯特表示，最新研究也有一些需要注意的地方，如研究中使用的指标都是对创造潜力的衡量，但参与创造性活动或获得成就是衡量创造能力的另一个方面。此外，AI依赖人类用户的帮助，除非得到提示，否则AI的创造力一直处于停滞状态。

尽管如此，研究团队强调，大型语言模型正在迅速发展，并以前所未有的方式超越人类。它们能否取代人类的创造力还有待观察。但不管怎样，让AI作为灵感工具，为人类的创造性活动提供帮助已是指日可待。

(责编：杨曦、陈键)

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