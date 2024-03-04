人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

ChatGPT-4在创造力测试中表现不俗

2024年03月04日08:52 | 来源：科技日报
小字号

原标题：ChatGPT-4在创造力测试中表现不俗

科技日报北京3月3日电 （记者刘霞）美国阿肯色大学科学家开展了一项最新研究，让151名人类参与者与人工智能（AI）工具ChatGPT-4在3项测试中进行对决，以评估二者的发散思维。结果显示，AI的表现优于人类。相关论文发表于最新一期《科学报告》杂志。

发散思维是创造性思维的衡量指标，其特点是能对没有预期解决方案的问题提出独特的答案。在最新研究中，GPT-4提供了比人类参与者更新颖、更精细的答案。

最新研究使用的3项测试分别是“替代用途任务”“结果任务”及“发散联想任务”。“替代用途任务”要求参与者针对绳索或叉子等日常物品，提出创造性用途；“结果任务”要求参与者想象假设情况的可能结果，如人类不再需要睡眠会怎么办；“发散联想任务”则要求参与者提供10个语义上尽可能遥远的名词。“狗”和“猫”之间的语义距离不大，而“猫”和“本体论”等词之间的语义距离很大。

研究团队对人类和AI工具回答问题的数量、长度和单词间的语义差异进行了评估。结果发现，在每一项发散性思维任务上，GPT-4提供的答案都比人类提供的答案更具独创性，且更精确。换言之，在一整套发散性思维任务中，GPT-4都表现出了更高的创造力。

研究负责人之一、阿肯色大学心理学博士生肯特·休伯特表示，最新研究也有一些需要注意的地方，如研究中使用的指标都是对创造潜力的衡量，但参与创造性活动或获得成就是衡量创造能力的另一个方面。此外，AI依赖人类用户的帮助，除非得到提示，否则AI的创造力一直处于停滞状态。

尽管如此，研究团队强调，大型语言模型正在迅速发展，并以前所未有的方式超越人类。它们能否取代人类的创造力还有待观察。但不管怎样，让AI作为灵感工具，为人类的创造性活动提供帮助已是指日可待。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
倪光南：生成式AI尚在初期，抢抓应用兼顾安全
　　人民网北京3月3日电 （记者申佳平）第二届北京人工智能产业创新发展大会日前在北京举行。中国工程院院士倪光南在大会致辞中表示，中国在人工智能市场和应用场景上潜力巨大，当下一方面要抢抓发展机遇，在垂直领域和应用场景方面发力，另一方面要有针对性地思考和研究生成式AI存在的诸多问题，统筹发展与安全。…
《报告》：2023年我国原油产量站稳2亿吨 能源保障能力持续提升
　　人民网北京3月3日电 （记者杜燕飞）中国石油集团经济技术研究院日前发布的《2023年油气行业发展报告》（以下简称《报告》）指出，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部