“老乡，咱这个水泵用电方面有什么问题吗？”为保障广大农民们在春耕期间安全可靠用电，3月2日，国网虞城县供电公司工作人员来到该县李老家乡朱庙村为村民检查春耕春灌用电设备。

人勤春来早。随着春耕时节的到来，农业排灌用电走向高峰，国网虞城县供电公司组织工作人员深入田间地头，帮助农户排查农灌机井及其附属设施的用电安全隐患，全力助力当地春耕生产。

据了解，为满足当地农户春耕春灌用电需求、做好春耕春灌服务，国网虞城县供电公司结合农时和季节特点，统筹谋划，制定春耕春灌保供电方案，组织成立了13支春耕用电服务小分队，主动上门提供“零距离”用电服务，实地了解农户用电需求，对用电线路、配电箱、排灌设施等进行全面检查，利用无人机开展“人巡＋机巡”模式，帮助农户及时消除用电安全隐患，并指导农户正确使用灌溉用电设备，随时随地为农户春耕春灌生产用电排忧解难；通过现场讲解、播放安全用电小视频、发放服务卡等多种方式，全方位、多渠道广泛宣传春耕春灌安全用电和电力设施保护常识，提高群众安全用电、护电意识；开辟“绿色通道”和优质服务“直通车”，24小时在线解决村民在春耕春灌期间遇到的用电问题，优化用电报装流程，缩短业务办理时间；积极引导农户利用“网上国网”APP等线上软件，足不出户办理电费缴纳、业扩报装等多项用电业务，确保广大农户用上安全电、放心电、满意电。

国网虞城县供电公司相关负责人表示，该公司将继续密切关注春耕春灌用电情况，加强应急抢修管控，备齐应急车辆、物资、人员力量，全力保障全县春耕春灌供电安全稳定，助力农业种植增产增收。（王支援 高雯娣）

(责编：曹淼、李源)

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