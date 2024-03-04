郭冀川

原标题：国家数据局：有效提升“东数西算”网络传输效能

近日，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。

下一步，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。

去年12月份，国家发展改革委、国家数据局等部门联合发布的《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出，到2025年底，用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低。

北京社科院副研究员王鹏表示，当前我国数字基础设施在某些方面仍存在不足之处，如城乡之间的数字鸿沟仍然较大，部分农村地区和偏远地区的网络覆盖和服务质量有待提高。此外，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，对于网络带宽、数据传输速度、安全性等方面的要求不断提高，因此需要持续完善数字基础设施以满足这些需求。

“千兆光网和5G等技术能够提供高速、低延迟的数据传输能力，但前提是网络带宽的支持。此外，大数据、云计算、人工智能等应用的开展，需要数字基础设施确保各类设备和传感器能够实时、高效地进行数据传输，因此网络传输效能是数字经济创新的基础底座之一，需要进一步夯实。”王鹏说。

一位不愿具名的数据中心负责人也对《证券日报》记者表示，当前在相关政策扶持和产业需求下，数据中心业务快速发展，AI智算业务订单大幅增长，但在分布式计算环境中，由于不同计算机之间需要频繁地进行数据交换和通信，如果网络传输效率不高，会直接影响分布式训练的质量和速度，数据传输会成为瓶颈，从而限制分布式训练的效率。

正是看到了网络传输效能的重要性，相关政策持续发力。2023年4月份，《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》发布，积极协调有序推进IPv6技术演进和应用创新发展；同年5月份，《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》发布，推进“双千兆”网络统筹集约建设。

中国信息通信研究院发布的《中国宽带发展白皮书（2023）》显示，未来的传输网将会更加高速、可靠，能够支持更多的应用场景。预计到2025年，我国5G RedCap（轻量化）连接数有望实现千万级增长；到2028年，4G/5G物联网在移动物联网中的占比将达到60%，成为移动物联网主流。

(责编：杨曦、陈键)

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