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河南虞城：“小路灯”映射“大民生”让夜间照明不留短板

2024年03月04日09:07 | 来源：人民网
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走进河南省虞城县住建局路灯管理中心简易的会议室，首先映入眼帘的是一面“真心办实事照亮群众心”的锦旗，落款是郑庄村全体村民。

路灯管理中心主任马建党介绍，路灯管理中心自2019年成立以来，对位于城区北面郑庄村一段的路段进行正常的维护和监管，解决了这段路灯“有灯不亮”问题，郑庄村村民执意送来一面锦旗。

近年来，虞城县路灯管理中心聚焦城市亮化效果提升，进一步加强维护检修力度，保障市区照明设施正常运行。管理中心克服人员少、经费不足的问题，全体人员坚守岗位，接收时城区亮灯率不足30%，现已达到97％的国家亮灯率标准，为城市亮灯保驾护航，让城市的眼睛更亮更美丽。

“我是主任我带头。”这不仅仅是挂在虞城县路灯管理中心主任马建党口头上的一句话，而是深深地烙印在他心里。今年大年三十晚九点左右，马建党在滨河路上巡视时，发现一侧50多盏路灯不亮了。经过排查，发现是控制这段路灯的闸刀烧坏了。他架上梯子，顶着刺骨的寒风更换了闸刀。“大年夜，让路人在明亮的路灯下回家，我自己辛苦一点算不了啥。”他说。

马建党介绍，虞城的路灯维护和管理工作，管辖面积大，要求技术性必须强，如有突发事件，会对市民生活产生影响，这对路灯维护和管理提出了更高要求，也因此，他们的工作也就有了不定时不定点的特点。他带头常年24小时开机，只要有故障，总是立即赶到现场，多少个深夜有多少次被从梦中叫醒，只为点亮城市夜空。

虞城县近年来城市建设不断发展，路灯维护的工作量急剧增加，再加上路灯日常的维护和抢修任务，维护人手短缺，中心人员只能超负荷工作。但管理中心的每一个人都无怨无悔。中心的每个人，都有着这样的职业病：每次晚上走出家门，第一件事就是抬头看路两旁的路灯是不是亮着。

不辞劳苦的付出，更成了中心每一个人的家常便饭。2022年的一天，路灯管理所接到大同新村居民的反映称该路段路灯不亮，在此居住老人较多夜晚出行很不方便，希望工作人员尽快维修。接到任务后，管理中心维修班人员立即赶赴故障现场进行维修。路灯维修需要带电和登高作业，必须要遵守安全操作规程。路灯人身着工作服，佩戴安全帽，穿戴好绝缘手套。虽说当时天气不算炎热，但工作人员穿上这身装备在烈日下不到几分钟就汗流浃背。居在附近的大爷大妈们看到了同志们辛苦，主动送来茶水。

马建党说，每次遇到抢修任务，不管是休息日和节假日，大家都主动冲到前面抢先干，齐心协力，心往一处想，劲往一处使，克服各种困难，在重要活动和重大时间节点出色完成了各项工作任务。

虞城县住建局党组书记、局长张刚丰表示：“‘小路灯’映射出‘大民生’，路灯虽小发出了党和政府的光，我们将再接再厉，秉持着奉献奋斗进取的住建精神，在平凡的岗位上将责任心，使命感化为坚守的动力，为城市建设做出新的贡献。”（王支援）

(责编：董童、李源)
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