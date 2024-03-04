黄盛

贾世瑞在新兴际华集团2024年工作会议上发言。受访者供图

中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。

对于业务布局多元、人才系统庞大、规模效益突出的中央企业而言，如何立足多层次下属企业的业务特点、激发人才能动性、不断实现关键技术突破和产业运用模式创新，备受社会各界关注。

“我们要提升抓质量效益能力、巩固经营向好态势。”围绕2024年的工作思考，新兴际华集团党委书记、董事长贾世瑞表示，要提升产业升级能力、加快推动新型工业化，提升企业竞争能力、实现可持续发展，提升科技创新能力、着力塑造发展新优势，提升改革深化能力、加快建设现代新国企，提升风险防控能力、坚决守住红线底线，提升党建引领能力、提振干事创业精气神。

坚持创新驱动塑造发展新优势

“在进入新领域、新产业和全球化布局过程中，资源和技术储备不足、高端人才缺乏是当前集团公司面临的现状。”在新兴际华集团公司2024年工作会议上，贾世瑞的分析引起了全场关注。

对于横跨轻纺、铸管、冶金、医药、应急装备等不同行业领域的综合企业集团而言，如何优化不同行业领域、不同层级企业的管理机制，成为新兴际华贯彻落实中央经济工作会议要求、以科技创新推动产业创新的第一要务。

贾世瑞对此认为，要加强科研体系建设，推动集团三级研发体系建设见实效，建立落实科研项目立项制度和备案管理制度，压实研发单位对科研项目的主体管理责任；要强化科技赋能，梳理集团公司重点科技方向，发挥科研平台共享性，打造重大研发平台体系和评测体系，并不断延伸和完善；还要强化科技人才短期、中长期激励，营造业绩导向、价值导向的科研文化，让科技人才真正做到“名利双收”。

科研体系和科技人才的活力释放，也是集团旗下科技公司智研院总经理孔凡忠关注的重点。他认为，要坚定不移推进市场化、职业化，有效激发创新活力动力，探索科技型企业治理模式、建成有自己特色的规范高效的科技创新体系，推动重大项目研发取得突破性进展，实现研产销协同有力衔接。

在孔凡忠的2024年工作计划中，800kg级系留无人机和350kg级中大型复合翼无人机、全地形机器人、耐高温灭火机器人、侦测机器人等系列产品样机研制和示范应用，已经列在了科技创新赋能产业发展的“任务单”中。

提升改革深化能力建设现代新国企

在中央经济工作会议部署的2024年工作“任务单”上，深化重点领域改革与深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力，也是国有企业发展重点。

如何落实中央经济工作会议的要求，应对改革转型的挑战、破解调结构的难题？贾世瑞认为，持续解决改革中出现的新情况、新问题，要调动各方积极性。

比如，在集团系统里，际华股份重塑企业形态，成立了主业板块公司，目前皮鞋、纺织印染板块改革方案已全面实施；应急产业实施“分级管控”，进一步明确了二、三级权责边界，二级公司履行经营主体责任，三级企业聚焦质量、成本、交期和资质，解决越位、错位和缺位问题；新兴重工、资产经营公司服务集团资产处置盘活的能力进一步增强；财务公司深化司库体系建设，发挥辅助管理和金融服务“双重属性”功能。

“在调结构上，要理清改革发展思路、明确业务方向、有序调整业务结构；在抓改革上，推进自上而下改革，聚焦价值强考核，根据不同层级企业分别核定、分开考核，引导企业增强主营业务创利能力和持续发展能力。”集团旗下新兴际华投资有限公司董事长李义岭表示，加快从分散经营向集约化经营转型，针对部分企业偏小偏弱问题，要大力推进片区整合，着力培育利润超500万元、1000万元企业。

适应新一轮改革深化和经营转型需要，际华投资以重塑二级公司职能为突破口，构建资产运营体系。李义岭介绍，通过重塑二级公司职能，培育市场职能，并强化二三级公司协同联动，提高决策效率和执行效果，把资产运营数字化平台作为完善运营体系、提高运营效能的重要手段，使资产经营等信息更加准确一致、获取便捷。

加快布局战略性新兴产业

中央经济工作会议指出，要打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道。

如何布局战略性新兴产业？贾世瑞分析说，集团布局的新材料、新型储能、生物医药、智能安全应急装备、再生资源回收利用等项目逐渐呈现竞争白热化、资源获取难的特点，必须要加速布局，抢占市场先机。

贾世瑞说，要用足有关政策，探索建立产业基金，发挥资本赋能作用；要在新材料、新型储能、生物医药、智能安全应急装备、再生资源回收利用方面形成一批标志性成果；要“一企一策”加大产业授权放权力度，建立激励机制，提效率、增动力、激活力。

“我们要全面贯彻中央经济工作会议部署和中央企业负责人会议要求，集中精力办好自己的事，做到心中有数、心中有底、心中有责。”在贾世瑞看来，抓落实要不走偏路，确保最终效果符合党中央决策意图，有针对性地拿出符合各自实际的落实方案，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，坚决落实好各项工作。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经