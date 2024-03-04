人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，3月1日，由国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局主办的直销企业履行社会责任3·15圆桌座谈在京举行。62家直销企业签署承诺书，向全社会作出“规范经营、促进放心消费”自律承诺。

监管部门相关负责人在座谈中指出，切实保护消费者合法权益，是直销企业首要的主体责任之一。2013年《直销企业履行社会责任指引》颁布实施以来，各直销企业按照要求，围绕法律责任、经济责任、道德责任、社会责任，勇于担当，主动作为，取得了一定成绩。

座谈中，直销企业一致表示，坚决杜绝和抵制传销、挂靠等违法行为，加强内部管理和风险管控，妥善处理消费纠纷，在实现自身规范有序发展的同时，继续履行社会责任，在就业创业、促进消费、乡村振兴、扶贫济困、健康中国和吸引外资等方面发挥积极作用。

座谈中，直销企业代表宣读了《直销企业规范经营自律承诺书》，郑重承诺：遵守法律法规，抵制挂靠经营，杜绝传销欺诈，强化内部管理，加强风险管控，积极维护消费者合法权益，遵守商业道德。现场以播放视频的方式回顾了过去10年直销企业履行社会责任取得的积极成果，20个直销企业公布了履行社会责任典型案例。6个案例项目受益人现场分享了个人从相关公益慈善活动中获益情况以及给当地经济社会发展带来的积极变化。

(责编：郝帅、高雷)

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