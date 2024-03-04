瞭望丨打造营养 智慧 绿色 乳业新质生产力
蒙牛作为打造中国乳业新质生产力的先行者，始终坚持自主研发创新，不断推动科研成果转化运用，持续推动中国乳业创新发展，服务人民群众美好生活。
推进高质量发展，需要新的生产力加以牵引。加快发展新质生产力，是高质量发展的应有之义，是抢占新一轮全球科技革命和产业变革的制高点，开辟发展新领域新赛道、培育发展新动能、增强竞争新优势的战略选择。
作为中国乳业的国家队，蒙牛集团不断深化对发展新质生产力重大意义的认识，充分发挥企业主体责任，加快发展乳业新质生产力，努力在未来发展中赢得战略主动，切实扛起中国乳业高质量发展行业“领头牛”的使命担当。
攻坚关键核心技术 激发乳业增长新动能
科技创新催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。蒙牛作为打造中国乳业新质生产力的先行者，始终坚持自主研发创新，不断推动科研成果转化运用，成功突破一批“卡脖子”问题，持续推动中国乳业创新发展，服务人民群众美好生活。
坚持科技是第一生产力。蒙牛坚守“强乳兴农”初心，持续强化种业建设，创新驱动全产业链高质量发展，联合中国农业科学院草原研究所培育出优质苜蓿系列品种，逐步推动国产替代。积极推进奶牛基因改良和高效扩繁技术，助力实现种业科技自立自强、种源自主可控，加速推进国家种业振兴进程，打造乳业“中国芯”。
坚持创新是第一动力。蒙牛坚持以自主创新为驱动力，聚焦“乳品科技、营养健康、生物技术”等重点领域方向打造研发体系，成立蒙牛全球创新研发中心。蒙牛自主研发的“副干酪乳杆菌PC-01”荣获第二十四届中国专利银奖。蒙牛联合江南大学共同研发的“MLCT结构脂与新型OPO”婴配粉科研成果打破技术垄断。值得一提的是，蒙牛自主研发的母乳低聚糖HMOs在2023年通过了中美两国审批认证，成为唯一一家实现HMO技术突破的中国本土企业。
坚持人才是第一资源。发展新质生产力，归根结底要靠人才实力。蒙牛汇聚了俄罗斯自然科学院外籍院士、蒙牛首席科学家母智深博士及跨学科、跨行业国际化人才400多位。2023年，蒙牛还成立了包含十多位院士在内的全球专家智库，累计入库专家100余名，覆盖了乳品加工、营养健康、生物技术、智能制造等多个领域，持续推动行业科技创新。
数实融合全链打通 提升乳业全要素生产率
打造新质生产力，要大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。蒙牛乘势而上、抢抓机遇，制定发布数智化3.0战略，形成了AI驱动的供给侧和消费侧“数智双飞轮”，实现了覆盖全产业链的全要素数智化转型升级，不仅形成了数实深度融合的蒙牛实践，也为行业发展提供了全新蓝图。
在供给侧方面，从牧场到餐桌，蒙牛的数智化已覆盖饲养、加工、销售终端等乳业全链条。蒙牛的“云养牛”智慧牧场通过物联网技术，监测奶牛每日活动量、产奶信息等实时数据，并进行精准饲喂，实现牧场数智化、精准化管理，在提高牧场运营效益的同时，提高了牛奶质量。
2023年5月28日，蒙牛在宁夏建成投产了全球乳业首座全数智化工厂，依靠数智化指挥中枢“自动驾驶”系统，打造管控一体、系统指挥、系统决策的智能制造新模式，实现了牧场到餐桌的全产业链、生产制造商的全设备链、ERP到生产线的全系统链“三个彻底打通”，创造全球乳业生产最高年度人效比，即100人创造100万吨年产量、100亿元年产值。蒙牛率先通过数实融合推动全要素生产效率提升，形成了新质生产力推动乳业高质量发展的新实践。
在消费侧方面，蒙牛推出了全球首个营养健康领域的大语言模型MENGNIU.GPT，并基于该模型提出了AI营养师，为亿万家庭提供全天候的专业营养服务。该模型已经通过包括注册营养师、中医执业医师等21个国内外专业营养健康认证考试，并在儿童精准营养等多个场景实现落地应用，以AI驱动让营养健康成为家庭常态，助力健康中国建设。
生态优先绿色转型 引领乳业可持续发展
绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。蒙牛集团坚定不移走生态优先、绿色发展之路，扎实推进蒙牛GREEN可持续发展战略和“双碳”战略，守护人类和地球共同健康。
蒙牛集团引领全产业链践行ESG理念，从可持续的公司治理G、共同富裕的乳业责任R、环境友好的绿色生产E、负责任的产业生态圈E、营养普惠的卓越产品N五大支柱发力，全面推动GREEN可持续发展战略落地，提出“2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和”的双碳目标，承诺力争在2030年前实现“零毁林”，与产业链上下游共同打造乳业绿色价值链，树立了乳业绿色低碳转型发展的示范标杆。
在上游牧场，蒙牛旗下中国圣牧，十余年瀚海耕绿，累计种植沙生树9700万棵，绿化沙漠200多平方公里，开创了防沙治沙与循环经济结合的范例。在生产环节，蒙牛累计打造了30座国家级绿色工厂，在云南曲靖建设了中国乳业首家国际、国内双认证零碳工厂，实现了净零排放。在下游环节，践行引领绿色环保理念，优化包装材料和设计，降低产品碳足迹，蒂兰圣雪冰淇淋等多款产品实现了碳中和。
基于在可持续发展方面的出色表现，蒙牛在MSCI（摩根士丹利国际资本公司）的ESG评级中升至“AA”，为行业最高等级。蒙牛3年蝉联恒生可持续发展企业指数成分股，位列国务院国资委“央企ESG·先锋100指数”第三名，并被标普全球（S&PGlobal）评为“行业最佳进步企业”。
面向未来，蒙牛集团坚决扛起中国乳业国家队的责任担当，坚定围绕“更营养、更智慧、更绿色”领先战略目标，持续做好创新这篇大文章，在培育和发展新质生产力上勇当“领头牛”、树立新标杆，为创造人民美好生活不懈奋斗，为推进中国式现代化贡献蒙牛力量。（作者：李鹏程，系蒙牛集团党委副书记、执行总裁）
（《瞭望》2024年第10期 ）
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