原标题：水滴公司大模型技术专利再获通过 助力保险全链路提效增质

在数字化浪潮席卷全球的当下，保险科技领域的创新日新月异。近日，水滴公司再次获得一项大模型相关的技术专利，目前已申请通过多项大模型技术专利，希望通过技术创新助力保险全链路提效，提升用户服务体验。

此次申请通过的大模型技术专利是水滴公司在人工智能和大数据领域的重要突破，旨在通过更智能化的会话方式，为保险客户提供更加便捷、高效的保险服务。据了解，仅在2023年第四季度，水滴公司便成功申请通过九项技术专利，展现出公司在保险科技研发上的创新能力。

基于业务场景沉淀的数智化能力是水滴公司独具竞争力的核心优势。水滴公司旗下保险经纪平台水滴保累计服务超1.1亿保险客户，在合规的前提下积累了大量细分行业数据以及丰富的场景服务能力，并据此形成了行业领先的AI技术能力，能够应用于保险咨询、客户运营、在线营销、续保续费、风险识别、理赔服务等多个场景，由此带来了服务效率的显著提升。

水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏表示：“科技与保险业的结合将越来越紧密，是行业发展的必然趋势。水滴公司从诞生以来就具有非常强的科技基因，构筑了公司的技术壁垒。公司通过对大数据、AI大模型等技术的投入和应用，实现了保险价值链的线上化、流程化和智能化，积累了大量数据和经验。同时，公司在智能理赔、线上获客、智能营销、智能服务等层面带来的体验和效率提升，是领先行业的。”

过去一年，生成式AI迎来爆发，科技行业掀起了一场AI大模型的比拼。水滴公司也自研了保险领域大模型——“水滴水守大模型”。沈鹏表示，保险服务场景需要大量的人工交流、记录，非常繁杂。但是科技可以助力保险业务运营变得更有效率。“水滴水守大模型”可以为保险经纪人和用户提供更专业、准确、易于理解的建议，为整个保险服务链条带来深度的赋能和提效。

据介绍，水滴公司从创立以来每年的研发投入在3亿元左右，AI算法团队核心成员均来自北大、清华、中科院等名校，在AI领域申请通过数十项技术专利。正因如此，水滴公司致力于用科技助推普惠保险，提供更多高性价比的产品和极致的服务体验。

随着大模型技术的广泛应用和不断发展，水滴公司将持续致力于技术创新和服务升级，为广大保险客户提供更加优质、便捷的保险产品和服务。同时也将与行业内外的合作伙伴共同探索更多的创新应用，推动保险行业的数字化、智能化发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经