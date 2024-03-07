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我国出口重回两位数增长

2024年03月07日16:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月7日电（记者邹多为、唐诗凝）海关总署7日发布数据：2024年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，同比增长10.3%，增速重回两位数。

　　海关总署统计分析司司长吕大良表示，前2个月，我国货物贸易延续去年四季度以来的向好态势，连续5个月同比增长，进出口规模创历史同期新高，增速较去年四季度加快7.1个百分点，实现良好开局。

　　尤为值得注意的是，面对外需持续低迷，我国出口快速增长来之不易，一方面有去年低基数的因素，另一方面，我国经济动能也在逐步恢复。

　　吕大良表示，今年以来，在外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的背景下，我国出口凭借创新能力和产品品质实现两位数增长，竞争优势进一步巩固，以汽车、家电、船舶等优势产品为例，前两个月出口分别增长15.8%、24.3%、180.6%。

　　与此同时，前2个月适逢元旦、春节假期，国内消费需求旺盛，带动进口延续向好势头：合计进口2.86万亿元，同比增长6.7%。

　　具体来看，一般贸易作为我国对外贸易的主要方式，进出口比重提升：前2个月，一般贸易进出口4.34万亿元，同比增长10%，占我国外贸总值的65.7%，比去年同期提升0.8个百分点。

　　第一大外贸经营主体——民营企业活力充足。前2个月，民营企业进出口3.61万亿元，同比增长17.7%，占我国进出口总值的54.6%，较去年同期提升4.2个百分点。广大民营企业通过积极抢抓机遇，市场开拓成效显著：对共建“一带一路”国家进出口同比增长17.4%。

　　对东盟、美国、韩国进出口增长。前2个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为9932.4亿元，同比增长8.1%，占我国外贸总值的15%。同期，我国对第二大贸易伙伴欧盟进出口同比下降1.3%，对美国和韩国进出口同比分别增长3.7%和2.9%。

　　此外，多元经贸合作日益密切。前2个月，我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元，同比增长9%；对中亚五国、拉美和非洲进出口增速大幅高于整体，同比分别增长26%、17.3%和17.3%。

(责编：胡永秋、卫嘉)
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