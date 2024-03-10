胡成中代表：抢抓出海新机遇 加快制造业转型升级步伐

编者按：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“制造业水平体现一个国家的核心竞争力。今年我带来的建议主要涉及制造业企业转型升级、产业链出海和绿色低碳发展等方面。”日前，全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时表示，当前中国制造业高质量发展挑战与机遇并存，建议予以引导扶持。

深耕电气制造业数十年，胡成中始终关注着国内制造业的发展。今年第17次参加全国两会，他的建议再次聚焦在这个领域。

2023年，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”出口首破万亿。“出海”成为了当下中国企业发展的关键词之一。

“‘走出去’是本土制造企业抢抓市场机遇的重要路径。”在胡成中看来，新一轮企业出海模式已从单纯的资源购买、项目承揽与产品出海向产业链配套出海转变。但在出海的实际过程中，面临着境外市场合规性要求复杂，人员、资金往来不便等问题。

他建议，有关部门、驻外机构要加大对地区营商环境、产业政策等权威信息的梳理引介，加强对相关出海企业的合规性指导；同时，在签证、资金、落户等方面提高便利性、时效性和可及性。

胡成中在调查实践中发现，制造型企业技术转型升级当下还面临较大挑战，特别是一些中小企业存在规模小、利润薄、研发能力弱、管理不科学规范等问题。

他表示，解决上述问题，核心在人、资金和机制。应充分利用好大专院校、科研院所的资源，加大产、学、研的融合力度，鼓励高校相关专业与企业“结对”，定期安排教师、研究生到企业进行挂职；充分发挥各地、各行业商会和乡贤联谊会等组织机构平台在引进人才与技术方面的桥梁纽带作用；适时、适度公开一些国有技术成果，为企业提供技术转型升级的“助推剂”。

对于制造业企业而言，加快绿色转型与升级，打造绿色低碳产品供应链是赢得未来竞争的重要一环。对此，胡成中提出，企业进行绿色低碳转型应从三方面入手：在用能结构上，主动引入新能源电力；通过研发创新，升级用料标准，在提升安全等级的同时多使用环保材料；提升生产全流程的自动化、智慧化水平，减少能源消耗和碳排放。

他认为，作为“链主”型企业，既要引导和帮助上游材料供应端进入绿色转型轨道，也应通过物流系统的智慧化管理和规范终端销售带动下游销售端走向低碳。

“在‘双碳’目标引领下，未来30年我国终端能源消费中电能的占比，会提升1倍以上。企业应加大研发和技改投入，不断提升智能制造和产品的智能化、绿色化水平，稳健扩大产能，满足市场需求。”胡成中说。

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