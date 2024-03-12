人民网北京3月12日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近年来，中国人民银行会同金融管理部门贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动有序推动金融业开放取得积极进展。具体来看，扎实推动人民币在国际贸易和金融交易中获得广泛使用。

近年来，中国人民银行在顺应市场需求的基础上，不断完善人民币跨境使用制度安排和金融基础设施，人民币的跨境支付、投融资、储备等国际货币功能稳步增强，已成为全球第六大储备货币、第四大支付货币、第五大交易货币和第三大贸易融资货币。

总的来看，人民币已初步具备了国际使用的网络效应，为境内外主体提供了更加多元化的货币选择，便利跨境贸易和投融资活动、降低汇率风险和汇兑成本。2022年5月，国际货币基金组织将人民币在特别提款权篮子中的权重由10.92%上调至12.28%，这是国际社会对中国经济发展成绩的充分肯定，也是对金融业开放成果的重要认可。

(责编：罗知之、高雷)

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