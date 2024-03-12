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央行：不断提高开放宏观格局下金融风险防控水平

2024年03月12日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近年来，中国人民银行会同金融管理部门贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动有序推动金融业开放取得积极进展。具体来看，统筹金融开放和安全，不断提高开放宏观格局下的金融风险防控水平。

一是不断完善宏观审慎政策框架，加强对金融风险的监测、评估和预警，丰富宏观审慎政策工具箱。

二是加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金管理制度，进一步健全金融风险防范、化解、处置长效机制。

三是持续健全跨境资金流动宏观审慎管理，维护外汇市场平稳运行。

(责编：罗知之、高雷)
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