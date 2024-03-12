人民网北京3月12日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近年来，中国人民银行会同金融管理部门贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动有序推动金融业开放取得积极进展。具体表现在，坚定不移的持续推动金融业高水平开放。

下一步，中国人民银行将统筹发展与安全，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

一是有序推进金融服务业开放。进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待。

二是稳步推进金融市场高水平对外开放。健全各类市场互联互通机制，丰富可投资的行业和资产种类，进一步提升外资参与中国市场的便利性。

三是稳慎扎实推进人民币国际化。继续坚持市场驱动、互利共赢原则，聚焦贸易投资便利化，不断优化人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度安排，增强跨境人民币业务服务实体经济和推动高质量发展的能力，扎实推进人民币国际使用。

四是持续完善金融监管。完善与金融业高水平开放要求相适应的风险防控体系，建好各类“防火墙”，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：罗知之、高雷)

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