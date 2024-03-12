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我国正研制4米级、5米级可重复使用火箭

2024年03月12日17:52 | 来源：新华网
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新华社北京3月12日电（记者胡喆）记者近日从中国航天科技集团有限公司获悉，为适应商业航天市场需求，我国正抓紧研制4米级、5米级可重复使用火箭，计划分别于2025年和2026年首飞。

“可重复使用火箭是未来太空探索的重要发展方向之一，它具有低成本、高效率、技术难度大和更加环保等特点。要实现这一目标，需要克服许多技术难题，还需要探索攻关新的材料、结构和控制方法等。研制4米级、5米级可重复使用火箭意味着我们在商业航天发射市场更进了一步。”中国科学院院士、中国航天科技集团研究发展部部长王巍说。

中国商业航天正进入快速发展阶段。不久前发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2023年我国共完成26次商业发射，发射成功率达96%；共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%。与此同时，发射、测控设施建设持续推进，海南国际商业航天发射场一号发射工位正式竣工，二号工位正加快推进建设，两个工位将各具备每年执行16次发射任务的能力。今年，商业航天被写入政府工作报告，为行业发展注入更多信心。

王巍表示，应充分调动社会优质资源，共享发展机遇，积极服务国家战略，联合形成合作共赢的产业生态，加速突破高性价比商业卫星关键技术，推出通信、导航、遥感及综合性商业卫星产品，开发商业市场急需的高性价比火箭发动机，将商业航天培育发展成为新质生产力，推动我国航天事业全面发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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