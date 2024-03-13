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中国联通“‘AI+大数据’全面赋能客服智慧运营”荣获“吴文俊人工智能科技进步奖”

2024年03月13日09:52 | 来源：人民邮电报
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原标题：拿下！AI领域顶级荣誉

近日，中国人工智能学会发布公告，决定授予70项成果为2023年度“吴文俊人工智能科学技术奖”。其中，中国联通软件研究院“‘AI+大数据’全面赋能客服智慧运营”荣获“科技进步奖（企业技术创新工程项目) ”。

中国人工智能学会“吴文俊人工智能科学技术奖”，被誉为“中国智能科技最高奖”，具备提名推荐国家科学技术奖资格，代表人工智能领域的最高荣誉象征。该奖项依托社会力量设立，以首届国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、人工智能先驱、中国人工智能学会原名誉理事长吴文俊先生命名，奖励在智能科学技术领域取得重大突破、作出卓著贡献的科技工作者和管理者。

中国联通深入开展“AI+大数据”技术在客服领域的研究与应用，凭借“‘AI+大数据’全面赋能客服智慧运营”项目的创新性、实用性以及对行业的贡献度，在众多申报项目中脱颖而出，成为运营商中唯一一个获奖单位。

中国联通“‘AI+大数据’全面赋能客服智慧运营”通过“AI+大数据”创新技术应用，赋能客服智慧运营全场景，成功打造113项AI能力，形成一整套AI能力开发与运营工具。以智能、精准的差异化服务能力，全面提升客户感知，实现月均通话量超1亿通，智能服务占比超84%；以实用好用的全场景智能工具，大幅提升一线效率，助力一线劳产率同比提升14%，人工服务满意度超98%；以“一线吹哨、部门报到”的全量问题闭环运营能力，全面提升管理效能，成功将投诉率同比压降30%，并将问题响应率、解决率、满意率同比提升超30%，助力工信部投诉用户满意度持续行业领先；以研发成果产品化实现内外赋能输出，累计创造收入超3000万元，获得了行业广泛认可。

(责编：董童、李源)
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