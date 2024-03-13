人民网北京3月13日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，在2024年第42个“3·15”国际消费者权益日到来之际，中消会针对消费者关注度较高的电动自行车、汽车、儿童用品、食品等商品发布了消费提示。

随着网络科技、人工智能技术不断成熟，大数据、大模型在消费品的研发制造领域陆续应用，持续迭代创新，消费品及服务的新品类新模式层出不穷。中消会专家提醒，面对消费品领域出现的新技术、新品类、新模式，消费者要选择正规销售渠道，认真阅读产品标签及使用说明书，做到理性消费、科学使用。

对此，中消会提出以下消费安全提示：

一是智能化带来的消费风险，例如电动自行车遥控钥匙漏洞

、控车App被远程入侵、家用摄像头隐私泄露风险等。

中消会专家分析，问题背后的技术原因主要有两种：首先是硬件接口暴露。厂商预留的调试接口可能被不法分子利用，获得设备控制权。其次是弱口令。部分智能设备缺少账号口令的管理机制，账号和口令的复杂程度较低，别有用心的人可通过猜测或工具试探，就能获取智能摄像头的管理权限。

中消会专家建议厂家应通过建立更高标准体系和认证标识，帮助消费者选择合适的网联消费电器产品。

二是传统制造带来的新问题，例如汽车车内顶棚塌陷、汽车腐蚀老化等。

中消会专家建议对于经常在高温高湿环境下使用的车辆，消费者要及时关注顶棚问题。在此也提醒生产厂家，关注顶棚塌陷问题并及时提高相关部件标准，减少质量问题；为减少腐蚀老化问题发生，消费者要尽可能保持车辆及车厢内洁净，定期检查车身的油漆和装饰件，避免将车停在暴晒及潮湿高温环境；同时，汽车生产企业应持续提升产品质量。

三是新型儿童玩具的新风险，例如电动削笔刀利器割伤、儿童“真煮”厨具的割伤和电热风险、“食品外形的装饰品”存在多种风险等。

中消会提醒消费者，提醒家长及消费者，选购电动削笔刀时要检查电动削笔刀进笔口径大小，尽量选进笔口径刚好能插入铅笔的，避免选择笔口径偏大的电动削笔刀；给儿童购买“真煮”厨具时，要留意产品执行标准是否齐全，是否获得玩具和电器CCC标志，不要盲目从众购买，建议产品适用年龄至少为6岁。使用玩具时，家长尽量全程看护或陪同；对于“食品外形的装饰品”，使用前，建议对产品表面进行清洗，保持清洁卫生，并检查部件连接是否牢固，使用时，务必告知身边的儿童其并非真正的食品，不得放入口中，更不能食用，也不能将其当作玩具玩耍；购买上述产品时要选择正规厂家生产且标有厂名厂址的产品，通过正规渠道购买，避免购买“三无产品”。

四是防范“入口”风险，例如食品非法添加物及食品真实性风险等。

中消会专家指出，合法的食品添加剂是食品加工生产的必要组成。我国对食品添加剂有严格的管理制度，任何食品加工、运输中所使用的食品添加剂，其种类、范围和用量必须严格遵守国家标准，GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》。

中消会专家提醒，消费者应该选择正规渠道、大品牌食品生产企业或进口商，认真查看食品标签，检查食品包装、所宣称的营养作用、物质含量及相关认证证书，避免陷入“廉价低质”的消费陷阱。在购买水果时，可用纸巾擦拭水果表面，如果纸巾沾有颜色，意味着该水果可能打了劣质工业蜡，建议不要购买。

中消会相关负责人表示，消费品质量安全直接关系人们生活满意度，无论是传统制造的消费品，还是高科技加持的新型产品，厂家在生产销售时，都要牢牢守住质量红线和安全底线，满足消费者日益增长的品质消费需求。同时，消费者也应及时了解新技术、新工艺，掌握消费维权技巧，增强消费维权意识，提升辨别能力，做到科学选购、理性消费。

(责编：申佳平、高雷)

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