人民网记者 李栋

春暖花开，绿染沃野。当前正值春耕备耕关键时期，下好农资储备 “先手棋”对夏粮生产至关重要。日前，中华全国供销合作总社发布《关于全力做好2024年春耕农资供应工作的通知》（以下简称《通知》），要求全系统全力做好春耕农资供应服务工作，为夺取夏粮丰收打下坚实基础。春耕备肥进度如何？人民网记者近日走进河北邯郸探访。

一大早，在邯郸市大名县城区供销社门口，一车满载复合肥的货车刚刚停稳，装卸工人马上开始紧张的卸货。

河北邯郸市大名县城区供销社积极备肥，保障春耕生产。人民网记者 李栋摄

“这是一车含腐植酸尿素，能补充冬小麦生长发育所需的多种微量元素，提高小麦的分蘖成穗率。”供销社负责人介绍，当前正是春耕备肥旺季，门店正全负荷运转，确保春耕旺季不脱销、不断档、不误农时。

《通知》要求，各级供销合作社要指导系统农资企业认真分析研判春季农业生产形势，摸清种植结构变化，做好用肥用药需求调查；要推动系统农资企业积极开展产销对接，加快货源采购、储备进度，增加绿色高效、适销对路农资产品的采购；提前协调落实铁路、公路、水路发运计划，抓好农资跨区域调剂调运，及时配送到基层网点，全力保障农资供应。

“作为是北方冬小麦主要产区之一，当地即将迎来小麦追肥最佳时期，为保障粮食生产安全，供销社系统统筹安排，充分发挥供销社农资供应主渠道作用，认真做好化肥、农药、种子等重要农资储备和投放工作，保质保量完成好国家和地方承储任务。”邯郸市供销合作社联合社党组书记、理事会主任、供销集团董事长张军介绍，目前全系统已备肥7.56万吨，能够确保及时充分地满足市场需求。

《通知》强调，要针对当前春耕备耕形势，提前做好重点作物的肥药采购储备，统筹应对雨雪冰冻天气对农资调运带来的不利影响，确保春耕农资货源充足、下摆到位。

据了解，目前全国供销合作社系统加快采购调运，创新服务方式，发挥供销合作社点多面广、贴近基层的优势，加快把农资商品调运到20多万个基层网点，方便农民随时购买。同时，全系统4500多家农资经营企业、6万多个庄稼医院、1.7万多个为农服务中心的技术服务人员已下沉到一线，为农户提供生产技术指导服务。

“在严把质量关口，切实保护农民利益的同时，我们成立220余个农资供应小分队，采取电话或微信预约登记、增加临时供应点、延长营业时间、连锁配送等措施，把春耕用肥送到田间地头活动，全力保障生产供应，合力答好夏粮生产这张‘考卷’。”张军说。

(责编：孙红丽、高雷)

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