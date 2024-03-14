人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

做好数字金融文章：金融APP自律管理工作取得阶段性成效

黄盛
2024年03月14日09:06 | 来源：人民网
小字号

2023年单款金融APP平均发现数据安全方面的问题同比下降33.6%，安全防护方面的问题同比下降29.8%，个人信息收集使用方面的问题同比下降5.9%，单款金融APP平均权限申请数量呈现逐年下降态势……

3月13日由中国互联网金融协会发布的《2023年金融APP市场治理与发展报告》（以下简称《报告》）显示，自2019年以来，中国互联网金融协会开展了金融APP实名备案、风险监测、投诉处理等自律管理工作，取得阶段性成效——引导督促从业机构做好数据安全和隐私保护，提升数字金融服务渠道安全性；增强金融消费者使用金融APP的信任度和满意度，提高金融消费者权益保护水平；加强金融APP功能创新和集约管理，助力金融业数字化转型向纵深发展。

具体来看，在数据安全和隐私保护方面，金融业务从线下网点向金融APP等数字渠道转移，金融消费者逐渐习惯通过金融APP使用金融产品和服务，对使用APP相关网络安全、数据安全和隐私保护问题的关注度不断提高。截至2023年底，中国互联网金融协会完成3112家机构、共计2429款金融APP备案（含关联备案），对APP运营主体进行审核、评估、公示和监督，动态监测金融APP异常行为，切实加强网络信息安全风险防控。

据介绍，在金融消费者信任度和满意度方面，中国互联网金融协会开展金融APP创新实践典型案例征集和宣介活动，积极推广金融消费者保护、APP无障碍和适老化改造等良好实践。截至2023年底，中国互联网金融协会在开展金融APP备案过程中累计发现并督促整改漏洞隐患6万余项，涉及身份认证安全强度低、超范围使用个人信息、安全功能设计不足、数据安全与隐私保护措施不到位等方面，有效减少了金融消费者对使用APP的安全顾虑。

在金融APP功能创新和集约管理方面，通过金融APP备案管理，增强了金融消费者使用金融APP服务的便捷性和覆盖面，提高了金融APP相关资金交易和数据信息的安全性，进一步降低了机构运营成本。此外，开展金融APP自律备案还有助于从业机构加强金融APP整合运营和集约管理，近三年已备案的金融APP呈现加速整合趋势，备案1至2款APP的金融机构占比超过五成，城商行、农商行和支付机构注销APP约占注销APP总数的七成。

中国互联网金融协会党委委员、副秘书长杨农表示，金融APP作为数字经济时代金融服务实体经济和人民群众的重要渠道，在提升金融服务质效、促进普惠金融发展等方面发挥着关键作用，中国互联网金融协会将继续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在金融管理部门的指导下，在广大会员机构和社会各界的支持下，坚持“金融为民、科技向善”，切实加强金融APP自律管理工作，在APP风险评估、业务行为合规等重点领域进一步制定实施有关自律规则，助力做好数字金融大文章。

 

 

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜连续三年写入政府工作报告 专精特新“金字招牌”持续擦亮
　　
如何推动农村电商高质量发展？一图看懂
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部