黄盛

2023年单款金融APP平均发现数据安全方面的问题同比下降33.6%，安全防护方面的问题同比下降29.8%，个人信息收集使用方面的问题同比下降5.9%，单款金融APP平均权限申请数量呈现逐年下降态势……

3月13日由中国互联网金融协会发布的《2023年金融APP市场治理与发展报告》（以下简称《报告》）显示，自2019年以来，中国互联网金融协会开展了金融APP实名备案、风险监测、投诉处理等自律管理工作，取得阶段性成效——引导督促从业机构做好数据安全和隐私保护，提升数字金融服务渠道安全性；增强金融消费者使用金融APP的信任度和满意度，提高金融消费者权益保护水平；加强金融APP功能创新和集约管理，助力金融业数字化转型向纵深发展。

具体来看，在数据安全和隐私保护方面，金融业务从线下网点向金融APP等数字渠道转移，金融消费者逐渐习惯通过金融APP使用金融产品和服务，对使用APP相关网络安全、数据安全和隐私保护问题的关注度不断提高。截至2023年底，中国互联网金融协会完成3112家机构、共计2429款金融APP备案（含关联备案），对APP运营主体进行审核、评估、公示和监督，动态监测金融APP异常行为，切实加强网络信息安全风险防控。

据介绍，在金融消费者信任度和满意度方面，中国互联网金融协会开展金融APP创新实践典型案例征集和宣介活动，积极推广金融消费者保护、APP无障碍和适老化改造等良好实践。截至2023年底，中国互联网金融协会在开展金融APP备案过程中累计发现并督促整改漏洞隐患6万余项，涉及身份认证安全强度低、超范围使用个人信息、安全功能设计不足、数据安全与隐私保护措施不到位等方面，有效减少了金融消费者对使用APP的安全顾虑。

在金融APP功能创新和集约管理方面，通过金融APP备案管理，增强了金融消费者使用金融APP服务的便捷性和覆盖面，提高了金融APP相关资金交易和数据信息的安全性，进一步降低了机构运营成本。此外，开展金融APP自律备案还有助于从业机构加强金融APP整合运营和集约管理，近三年已备案的金融APP呈现加速整合趋势，备案1至2款APP的金融机构占比超过五成，城商行、农商行和支付机构注销APP约占注销APP总数的七成。

中国互联网金融协会党委委员、副秘书长杨农表示，金融APP作为数字经济时代金融服务实体经济和人民群众的重要渠道，在提升金融服务质效、促进普惠金融发展等方面发挥着关键作用，中国互联网金融协会将继续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在金融管理部门的指导下，在广大会员机构和社会各界的支持下，坚持“金融为民、科技向善”，切实加强金融APP自律管理工作，在APP风险评估、业务行为合规等重点领域进一步制定实施有关自律规则，助力做好数字金融大文章。

(责编：孙红丽、高雷)

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