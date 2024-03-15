原标题：阿里巴巴全球数学竞赛首次向AI开放，最高可得1万美元奖金

3月14日，国际数学日，2024阿里巴巴全球数学竞赛开启报名。今年赛事最大的革新在于首次向AI开放，诚邀全球AI大模型挑战竞赛难度试题，准备用一场双向奔赴来激发人类与AI的数学潜力。

数学不仅承载人类智慧的杰出成果，更是推动新一轮AI创新的关键。当前AI已在自然语言、视频生成等方面展现出惊人表现，但在解决复杂数学问题上，AI仍存有不少局限，尚未展现其创造性的潜力。相比之下，人类拥有更灵活的思维和抽象能力，可以适应非结构和多模态的信息输入。邀请AI参赛，也是一场独特的科普，有助于厘清公众对AI的误解，推动数学与AI的前沿探索。

本届大赛，初赛时间为4月13日至14日，参赛的AI模型将与人类选手一同在线上应对初赛试题的挑战。组委会将重点评估AI模型对题目的理解、逻辑推理准确性和问题解决能力。为了确保公平竞赛，避免人类替考的情况出现，参赛者需要在开赛前提交模型代码，供校验复现。最终得分排名前三的AI团队将依次获得奖金10,000美元、5,000美元、2,000美元。据悉，国内外不少高校研究团队与大模型创业公司已经表达了浓厚兴趣，准备参赛。

数赛组委会成员、达摩院决策智能实验室的负责人印卧涛表示，引入AI给大赛带来一个新视角，让大家一同见证AI在逻辑思维和解题方面的能力。

与往届一样，预选赛的试题虽然难度不高，但立意创新、梯度丰富，很多命题灵感来自于生活场景，旨在考察选手平时对数学知识的积累与思考能力，有往届选手评价“出题思路前所未见，并且越做越上头”，也吸引各行各业的数学爱好者参与，包括编剧、律师、船员、快递小哥等等。

官网显示，决赛规则也有所更新，取消了副赛道，将答题数从原来的7题减至6题，使得选手可以更加专心地在所选赛道作答。今年还将增加金、银、铜以及优秀奖的获奖数量，总奖金超过400万多元人民币。

由阿里巴巴公益、达摩院共同举办的阿里巴巴全球数学竞赛，以不设报名门槛、趣味十足著称，今年举办至第六届，已成长为世界上最大的在线数学竞赛，累计吸引来自五大洲、70多个国家和地区、25万人次的参赛者踊跃挑战。

(责编：曹淼、李源)

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