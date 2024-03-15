据国家开发银行最新消息，该行将深化与辽宁省委、省政府合作，重点支持国家“十四五”规划在辽重大工程和跨省、跨流域重大基础设施项目，结合国开行实际做好“五篇大文章”，助推辽宁全面振兴取得新突破。

数据显示，“十四五”以来，国开行在东北地区发放贷款超过4000亿元。2023年，国开行发放的东北振兴贷款中，5年及以上的中长期贷款占比58%，有效发挥了坚定支持东北全面振兴的中长期融资主力银行作用。

长期、稳定的金融支持是推动东北全面振兴的重要力量。国家开发银行牢牢把握东北地区在维护国家“五大安全”中的重要使命，强化职能定位，聚焦主责主业，围绕科技创新、产业结构转型升级、粮食和生态安全、基础设施、“三大工程”、对外开放合作等重点领域加大中长期融资支持力度，助力东北地区走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子，助推东北全面振兴实现新突破。

国开行融资融智支持重点城市和城市群基础设施、交通运输网络、新型电网和电力外送通道、清洁能源等领域项目建设，助力东北地区基础设施网络提质升级。哈尔滨太平国际机场是东北地区对外开放的重要窗口，国开行黑龙江分行牵头组建银团支持机场二期扩建工程，建成后预计将使该机场年旅客吞吐量从1800万人次提升至3800万人次，缓解该机场目前货邮吞吐能力不足问题。国开行内蒙古分行立足服务筑牢北疆生态安全屏障，融资支持引绰济辽工程建设。这是内蒙古自治区投资规模最大的水利建设工程，将向沿线兴安盟及通辽市7个旗（县）城区、10个工业园区供水，并在灌溉、发电等方面发挥综合效益，直接惠及人口超过110万。

推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。国开行围绕集成电路、新能源汽车、高端装备制造等重点领域，支持重点企业开展技术攻关和先进产能建设，支持上下游产业链强链补链，助推传统产业转型升级，加快培育新质生产力，构建现代化产业体系。在长春，国开行吉林分行积极支持长春新区产业配套项目建设，助力打造精细化工产业聚集区和现代物流产业聚集区，一方面支持发展医药、功能性材料等精细化工产业，提升研发制造能力，为高质量发展注入新动能；另一方面，支持提升当地现代物流产业仓储交易、综合服务等能力，推动现代物流与相关产业深度融合创新发展，助力长春陆港型国家物流枢纽建设。

国开行积极服务东北地区发展现代化大农业，提升粮食生产能力，支持农业产业融合发展，助力保障国家粮食安全。国开行辽宁分行在盘锦市盘山县支持农用地提质改造项目，涉及改造提升农田面积32万亩，预计每年增产水稻2.75万吨，产值增加超过8000万元。我国每年“北粮南运”大都经由辽宁的各个港口转运至南方地区。国开行大连分行融资支持大连港太平湾港区散粮作业区相关泊位工程建设，助力在太平湾打造散粮转运中心，为粮食贸易运输等提供稳定通道，并进一步带动临港粮食加工产业发展，更好发挥大连港在“北粮南运”中的重要作用。

“下一步，国开行将深入贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥中长期投融资作用，不断丰富金融产品和服务，围绕东北全面振兴重点领域持续发力，引导带动社会中长期资金加大对东北地区经济社会高质量发展的支持，为谱写东北全面振兴新篇章作出新的贡献。”该行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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