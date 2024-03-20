人民网记者 郝帅

一盒“免费”鸡蛋、一款新型“理财产品”、一次“低价旅游”……面对五花八门、琳琅满目的消费市场，老年人应如何擦亮双眼，避免被虚假骗局蒙蔽？对此，人民网联动中国消费者协会，共同推出“护航银发消费”特别策划，从保健食品、金融理财、旅游出行、养老生活等方面，以案说理，为老年人的健康权益保驾护航，为银发族身边的子女提供实用建议和指导，让父母的晚年生活拥有更多温暖和幸福。

2023年2月，一段因购物“未达标”导游不给游客发房卡的视频在网上引发关注。据报道，该旅游团多为超过60岁的老年人，在行程中，导游要求每个家庭最低消费400元，不然就不给游客发房卡。

随着生活水平的提高，很多退休在家的老人爱上了旅游,在身体和经济都允许的情况下，尽情享受晚年生活的美好。然而，一些无良经营者却利用老年人对旅游的热爱，以“团购价”“优惠团”等广告吸引老年人消费，并尽可能降低自身经营成本，在行程路线、交通工具、住宿条件等方面大打折扣，或者在行程中规定必须达到最低消费标准等，给老年消费者增加了很多不必要的烦恼和经济损失。

中消协提供的一个案例中提到，消费者刘阿姨和几个老友看中了一个九寨沟旅游团产品，团费每人2000元，但在签合同时，旅行社却要求60岁以上老年人每人再多交500元。刘阿姨对此产生质疑，随即向监管部门投诉。

2023年2月10日，在成都双流国际机场T1航站楼，赴泰游客在办理登机手续。新华社记者 唐文豪摄

在一些看起来令人心动的旅游广告背后，极有可能暗藏着各种消费陷阱。中消协提醒老年消费者，在选择旅行社时，切莫轻信口头承诺，要仔细阅读违约责任等内容，特别要格外留意有关消费者权益的条款，如发现有限制消费者权利、减轻经营者责任的格式条款，一定要据理力争，要求对方修改，并签订书面合同。签订合同后，要保存好合同原件和相关缴费凭证，一旦发生消费纠纷，及时向有关部门及消协组织投诉，以维护自身的合法权益。

同时，一些不法分子还会用“花言巧语”，打着“不踩坑”等诱人旗号，吸引老年人参加旅游团，之后在行程中与购物点“一唱一和”打配合，向老年人兜售保健品、珠宝首饰、房产、养老项目等大额产品，使不少老年人陷入骗局。

近期，湖南湘潭市场监督管理局公布了一起诱导老年人旅游购物的案例。消费者曾某某投诉，其家中老人购买了张某某在微信群发布的“宁乡两日游”旅游产品，期间被引导花费8千余元购买保健品。经有关部门调查，张某某无旅行社业务经营资质，其行为造成了恶劣的社会影响。

面对五花八门的旅游消费骗局，中消协提醒，老年人在选择外出旅游服务时不可盲目追求“低价”，要查看旅行社是否有相关资质，详细了解旅游行程安排，仔细阅读协议内容并签订书面合同。要自觉抵制各类“免费”或“超低价”旅游活动，切莫因贪图小便宜导致更大的财产损失。在旅游过程中，对推销各类收藏品、珠宝玉石、投资项目、理财产品、房产等涉及金额巨大的产品要保持高度警惕，任何大额支出要先与家人子女沟通，不草率做决定，守护好自己的养老钱。

除老年人自己要提高辨别能力外，子女也应在其旅游过程中给予关注和帮助。专家建议，子女应提前了解老人要参加的旅行社的行程及购物安排。在老人出行前提醒旅游消费安全注意事项，讲解常见案例，避免受骗。旅游过程中，子女还可以通过电话、微信等与老年人保持联系，及时了解他们的行程进展、身体状态和消费情况。

“人民消费”大型融媒体专栏简介：

为进一步拓宽消费教育渠道、丰富消费教育形式，2023年，中消协联合人民网共同推出“人民消费”大型融媒体专栏暨“中消协消费教育基地”，助力消费者提高维权意识和自我保护能力，树立文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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