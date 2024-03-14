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“护航银发消费”3·15系列策划

淀粉丸变身“复活丹”？警惕被养生噱头骗入“坑老”陷阱

人民网记者 郝帅
2024年03月14日08:31 | 来源：人民网
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一盒“免费”鸡蛋、一款新型“理财产品”、一次“低价旅游”……面对五花八门、琳琅满目的消费市场，老年人应如何擦亮双眼，避免被虚假骗局蒙蔽？在3·15国际消费者权益日即将到来之际，人民网联动中国消费者协会，共同推出“护航银发消费”特别策划，从保健食品、金融理财、旅游出行、养老生活等方面，以案说理，为老年人的健康权益保驾护航，为银发族身边的子女提供实用建议和指导，让父母的晚年生活拥有更多温暖和幸福。

健康是人生中最重要的财富。随着年龄的增长，身体机能下降，很多老年人在晚年生活中都非常重视保健养生。一些商家“瞄准”老年人对健康的迫切需求，动起“歪心思”，伸出诈骗之手。

今年1月，一起涉及全国25个省、206家经销商的养老诈骗案引发广泛关注。据媒体报道，每盒成本仅为14.6元的淀粉丸，经过包装设计，摇身一变成为不法分子口中的慢病奇方“863复活丹”，以1000元至6980元不等的高价兜售，受害人多为老年人。因案情重大、涉及面广，该案被中央政法委、公安部列为“双督办”案件。

打着保健品旗号“坑老”的事件频频发生，老年人在日常生活中容易被虚假宣传、诱导消费等手段欺骗。今年《政府工作报告》提出，要“优化消费环境，开展‘消费促进年’活动，实施‘放心消费行动’，加强消费者权益保护”。对于子女来说，有责任也有义务帮助父母擦亮双眼，远离“坑老”陷阱。

如何一眼辨认保健品真伪？

面对花样百出的保健品骗局，首先需要让家中老人了解，保健品在官方的定义是什么。

根据《食品安全国家标准 保健食品》(GB16740-2014)的定义，声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品，即为保健食品。

需要强调的是，大家日常提及的保健品，其实在官方称谓中叫做“保健食品”，是食品的一个种类，不以治疗疾病为目的。如果听到售卖人员拿着保健品说疗效，就是骗人的。记者梳理发现，在人民网“人民投诉”平台，也曾接到过各种有关“坑老”投诉。

如何帮助老人一眼认定保健品真伪？可以让他们在购买时认准保健品专属标志——“蓝帽子”，并严格按照说明书的要求使用。

正规保健食品外包装盒上应标出天蓝色形如“蓝帽子”的保健食品专用标志，并在下方标注批准文号。人民网记者 郝帅摄

正规保健食品外包装盒上应标出天蓝色形如“蓝帽子”的保健食品专用标志，并在下方标注批准文号。人民网记者 郝帅摄

保健品可以替代药品吗？

保健品替代药品，这是完全错误的观点。保健品可以调节、增加人体的某些机能，像高血压、高血脂等慢性病患者，可以在正常服用药物的前提下，选用一些保健品辅助治疗。

选择保健品也需对症，一定要根据身体所需，最好有医生的诊断建议。如果以保健品替代药物的治疗作用，擅自停用常用药，轻则病情加重，重则危及生命。

此外，对于不法分子常见的保健品推销话术，也应提醒老人提高警惕：

——“迅速起效”。如果服用保健品后效果显著，可能是保健品中非法添加了药品成分，需要引起消费者的注意。

——“治疗多种疾病”。保健品只能起到保健和辅助治疗作用，无法治疗疾病，更不能治疗多种疾病。

——“彻底治愈某种慢性病”。糖尿病等慢性病在医学界至今尚未完全攻克，不可能通过保健品彻底治愈。

——“纯天然成分”。有些保健品虽然含有纯天然成分，但是可能含量比较低。此外，“纯天然”也不意味着无毒和有效。因此，消费者要理性看待。

——“最新技术、最高科学”。如果看到含有“最新”“最高”等绝对化用语的广告时，也要提高警惕，因为该类用语在保健品广告中不得出现。此外，保健品广告中也不得使用“祖传秘方”等内容。

不法分子诈骗有哪些常用套路？

“包治百病”“养生讲座”“免费体验”......生活中老年人经常会遇到一些打着各种旗号的推销套路，下面这些都可以讲给老人听听。

套路一，打着“祖传秘方”“包治百病”旗号的“游医”；套路二，广告明星及所谓“神医”“专家”推荐的保健食品；套路三，推销人员通过免费赠礼、温情麻痹、亲情拉拢等形式“送温暖”；套路四，采取“试吃试用”方式的销售保健食品；套路五，一些打着“某某组织”或者“国家补贴”等名头的保健产品等。

套路和欺骗始终会存在。作为子女，不仅需要帮助老年人学习如何正确购买和使用保健品，还应当教给他们免受虚假骗局侵害的方法。同时，更要给予他们足够的精神关怀，帮助他们远离各种“送温暖”陷阱，拥有更加充实、快乐、安全的晚年生活。

“人民消费”大型融媒体专栏简介：

为进一步拓宽消费教育渠道、丰富消费教育形式，2023年，中消协联合人民网共同推出“人民消费”大型融媒体专栏暨“中消协消费教育基地”，助力消费者提高维权意识和自我保护能力，树立文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

相关阅读：

中消协消费教育大纲·老年消费篇

(责编：杨迪、高雷)
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