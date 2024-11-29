11月29日，滴滴在其官网发布2024年三季度业绩报告。三季度，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为41.18亿单，较去年同期增长15.1%。其中，中国出行总单量为31.83亿单，较去年同期增长10.6%；国际业务总单量为9.35亿单，较去年同期增长33.4%。中国出行及国际业务日均单量分别达3460万单、1016万单，持续创历史新高。

单量的提升带动GTV规模持续增长。三季度，滴滴核心平台总交易额（GTV）达1009亿元，季度GTV首次突破千亿，固定汇率下较去年同期增长13.1%。其中，中国出行总交易额为781亿元，较去年同期增长7.8%；国际业务总交易额为228亿元，固定汇率下较去年同期增长33.4%。与此同时，公司三季度经调整EBITA盈利17亿元，盈利能力也在稳步提升。

滴滴创始人、CEO程维表示，经过前三季度的努力，公司产品竞争力和运营效率在稳步提升，从而在第三季度实现了国内和国际业务的稳定增长。滴滴始终坚持做一家负责任的公司，坚持以人为本，倾听社会各界的反馈，履行企业的社会责任，稳健推动技术创新和进步。

截至2024年11月27日，公司已按计划回购了总计约1.51亿ADS，约合6.27亿美元。其中自2024年8月1日至11月27日回购了约0.61亿ADS，约合2.53亿美元，滴滴此前披露的不超过10亿美元回购计划也在稳步推进。

(责编：曹淼、李源)

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