原标题：数字赋能破解农资难题，乡村振兴迎来全新篇章

当前，农资电商发展正面临诸多难题：产品同质化让农民无从选择，购买渠道受限导致获取优质农资困难，缺乏技术指导的销售模式无法为农户增产增效提供保障，而市场上部分低质农资产品更是削弱了农民对电商平台的信任。

面对这些挑战，11月28日，由金正大集团与中国农业电影电视中心联合主办的“数字赋能·乡村振兴——全网农资电商助农计划启动发布会”在北京成功举办。来自农业农村部、全国农业技术推广服务中心的领导，国内外电商巨头、行业专家及百余位“三农”网络达人齐聚一堂，共同探讨破解农资电商困局的新路径。

科技创新打造优质农资。农资市场产品众多但同质化严重，农民难以选择适合的优质产品。金正大集团总裁万鹏在发布会上介绍，金正大集团通过自主创新和产学研结合，建立了20余个国家级和省部级科研平台，将核心技术成果应用到“农商1号”电商平台，为农户提供高品质水溶肥等优质产品。同时，金正大还携手各地农业专家，提供技术支持，确保产品适用性，为农民增产增收提供有力保障。

助力达人电商助农。在发布会上，两位达人“淘王嫂”和“小周说农资”成为亮点人物。他们通过电商平台和短视频为农民带来的助农故事，展示了农资电商发展中的无限可能。

拥有千万粉丝的“淘王嫂”，最初只是种植小户，却通过电商平台分享自己的种植经验和选择优质农资的技巧，逐渐成为广受农民信任的达人。她提到：“我推荐的不仅是农资产品，还有增产增收的信心。”她的直播不仅带动了产品销售，还让许多农民学会科学种植技术。

同样，百万粉丝的“小周说农资”则聚焦于技术推广。他通过短视频手把手教农民如何科学施肥、节约成本，帮助众多农民实现增产增收。他坦言：“好的农资产品只是开始，用正确的方法用好农资才是关键。”

两位达人不仅是个人成功的代表，更是数字化助农模式的生动缩影，展现了未来农资电商发展的核心趋势：从卖产品到卖服务，从流量变现到乡村赋能。

全国村站网络全面启动。偏远地区农民购买农资往往需要长途奔波，耗时费力。发布会上，金正大集团正式启动“一村一站”计划，计划在全国范围内招募十万名“村站CEO”，构建覆盖全国的本地化农资服务网络。这些站点将为农户提供从配送到技术培训的一站式服务，成为乡村农业服务的核心节点。启动仪式上，现场嘉宾共同点亮代表“全网农资电商助农计划”的正式启动的“丰收地图”，标志着“2025年农资惠农中国行”的全面铺开。

达人计划助推技术推广。缺乏专业技术指导是制约农资电商效益的重要因素。在发布会上推出的“百千万强农达人”计划，通过扶持百名农资网红、千名技术达人、万名村站网红，进一步扩展技术推广覆盖面。像“淘王嫂”和“小周说农资”这样的达人，将通过线上线下相结合的方式，向更多农户传授科学种植技术，为农业增产增效注入持续动力。

品质保障赢得信赖。低质农资产品的流通削弱了农民对电商平台的信任。全国农业技术推广服务中心首席专家刘万才在发布会上表示，农资电商必须以质量为基石，“不仅要便宜，更要物美”。金正大集团通过科研平台制定严格的质量标准，确保“农商1号”上销售的每一件农资产品都经得起市场和农民的检验，同时提供售后服务跟踪，让农民用得放心。

全力助推乡村振兴。从高品质农资产品到全国性服务网络，从达人推广技术到物流体系升级，“数字赋能·乡村振兴——全网农资电商助农计划”正在构建起覆盖全国的数字化农业服务生态。

此次发布会不仅展示了阶段性成果，更为未来农业数字化发展提供了新方向。金正大集团与中国农业电影电视中心将以“2025年农资惠农中国行”为契机，继续深化合作，开创创新模式，推动“三农”产业生态圈不断优化，助力乡村振兴战略全面落地。

数字赋能为农业插上翅膀，创新发展让乡村焕发活力。这不仅是未来农业产业发展的新蓝图，更是千万农民实现增产增收的新希望。

(责编：曹淼、李源)

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