本报记者 王乐文 方 敏 张文豪

两张产业集群图，见证新时代河南制造业的飞跃：12年前，千亿元级产业集群零星散落；如今，新材料、先进装备、现代食品3个万亿元级产业集群和18个千亿元级产业集群遍布河南。

2019年9月，习近平总书记在河南考察时指出：“要推动经济高质量发展，抓住促进中部地区崛起战略机遇，立足省情实际、扬长避短，把制造业高质量发展作为主攻方向，把创新摆在发展全局的突出位置”。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，河南把制造业高质量发展作为主攻方向，做强重点产业链群、培育新质生产力，着力发展7个万亿元级先进制造业集群、28个千亿元级重点产业链、“N”个专精特新细分领域，加速挺起制造业脊梁。

助力产业集群“身板”更壮——

针对制造业“大而不强、全而不优”，河南全力加快培育壮大新材料、新能源汽车、先进装备等7个万亿元级先进制造业集群。

握指成拳，变分散为集群。郑州比亚迪落地电机电控等多个零部件项目，中州时代新能源生产基地一期项目电池工厂在洛阳投产……河南新能源汽车产业集群不断迎来新伙伴。“以前，采购汽车零部件要远赴浙江、广东；如今，全省规模以上汽车及零部件企业有600余家，加急订购汽车零部件，最快2小时到货。”宇通客车股份有限公司党委副书记傅生华切实感受到集约化带来的便利。

进一步加快新能源汽车产业发展，引进培育上汽、比亚迪、宇通等龙头骨干企业，为上下游企业做好配套。今年前10月，河南省新能源汽车整车产销量均超48万辆，同比增长均超128%。

先进装备等产业集群规模已达万亿元级，现代轻纺等产业集群规模达6000亿元级……河南先进制造业集群规模持续壮大。

推动产业链“筋强脉畅”——

产业链是制造业的“筋脉”。河南瞄准产业前沿，采用“链长+专班”“平台+基金”等工作机制，着力培育壮大超硬材料等28个重点产业链。

河南四方达超硬材料股份有限公司实验室内，研发人员正攻关提升金刚石热导率，天璇功能性金刚石超级工厂今年在这里投产。河南人造金刚石产量占全国80%，但高精尖产品不多。超硬材料产业链，如何“硬”起来？

河南加速补链、延链、强链，省委书记担任链长，行业龙头成为链主企业，编制产业链培育三年行动方案，成立30亿元产业投资基金，组建产业技术研究院……目前，河南超硬材料规上企业发展到300家，产业规模超400亿元。

今年前三季度，河南省重点产业链增加值同比增长8.9%，拉动全省工业增长5.4个百分点。28个重点产业链有力带动，河南制造业运行稳健向好。

构建创新体系练好“内功”——

河南构建以企业为主体、产学研高效协同的创新体系，在纳米材料、合成生物等“N”个专精特新细分领域寻求突破，加快培育新质生产力。

天然橡胶的絮凝固化，传统工艺需12个小时，现在只要10秒。在济源鸿辛橡胶复合材料科技有限公司，鸿辛纳米材料研究院的张治军教授解释：“把改性纳米二氧化硅乳液加入天然胶乳，大大提升了效率。”2024年6月，企业入选河南省绿色制造业产业链群培育名单。

新发展理念落地生根，想法做法都在变化：以前幻想速成、处处开花；而今，整合创新资源，夯实一批创新引领型平台。“成立省实验室就是举措之一。”河南省科技厅厅长张锐介绍，神农种业、中原关键金属等20家省实验室陆续揭牌运行，“先进硅基光电功能材料”等科研项目实现突破。

今年前三季度，河南省高技术制造业投资增长16.1%，全省高技术制造业增加值同比增长13.7%。河南“7+28+N”产业链群，汇聚了全省70%的省级以上创新平台，创造了60%的规上工业产值、80%以上的进出口总额。

党的二十届三中全会《决定》提出：“加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。”河南“7+28+N”产业链群规模明年预计突破7万亿元，中原制造业脊梁更坚挺。

《人民日报》（2024年12月02日 第 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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