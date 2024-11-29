原标题：“反催收”黑灰产业揭秘：远离陷阱 守护信用

2019年前后，随着互联网金融崛起，催收行业迅速发展，随之而来的催收问题也日益凸显。网贷催收新规出台后，全国催收行业迎来严监管，许多金融机构积极响应号召出台延期还款政策，帮助借款人渡过难关。

然而，这些纾困政策却成了不法分子的“猎物”。他们通过伪造病例、渲染悲情、刻意激怒催收人员等手段，教唆借款人恶意拖延甚至逃避还款，以此谋利。“反催收”开始野蛮生长，并逐步形成黑灰产业链。

早在2022年，媒体就曝光过“反催收”乱象。因投资失败欠下30多万元贷款的汪女士，偶然在网络上了解到有公司专门提供所谓“协商还款、停止催收”服务。暂时无力还款又不想留下征信记录的汪女士联系了该公司，对方表示要收取总欠款6%的委托费用，并要求其邮寄一张手机实名电话卡。

“这是‘反催收’组织的典型套路”，兴业银行信用卡中心相关人士表示，“其承诺就像空中楼阁，不仅无法兑现，反而让借款人陷入更深的泥潭。”

据了解，“反催收”组织有五大常用套路。

虚假宣传 精准“钓鱼”

“反催收”组织如同网络上的幽灵，利用QQ群、微信群等社交媒体聚集大量群友，散布“快速解决逾期”等虚假承诺；利用短视频平台及社交媒体精准锁定目标群体，大肆宣扬“凭本事借的钱不用还”等错误观念，煽动借款人逃废债。

伪装专业 诱导签约

一旦与借款人取得联系，“反催收”组织便要求提供个人信息、银行卡号、逾期时间等敏感数据，并签订委托协议。在此过程中，借款人还需邮寄自己的电话卡，以便“反催收”人员冒充借款人与金融机构沟通。

伪造材料 恶意投诉

“反催收”组织还会伪造虚假材料，如疾病证明、贫困证明等，甚至通过PS技术篡改个人征信报告，以此向金融机构和监管部门发起恶意投诉，试图通过施压达到减免债务的目的，严重扰乱了金融秩序，破坏了社会诚信体系，也使借款人面临不必要的风险。

收取高额费用 承诺难以兑现

“反催收”组织通常会向借款人收取欠款总额5%至20%不等的高额代理费或服务费。一旦借款人发现被骗，这些组织便消失得无影无踪，难以追责。

贩卖信息 加剧风险

更令人担忧的是，“反催收”组织在骗取服务费后，还可能将借款人的信息贩卖给其他组织。骚扰电话和短信等如同洪水般不断侵扰借款人的正常生活。

“反催收”行为不仅使金融机构整体资产质量承压，严重浪费监管及金融机构的投诉资源，也给金融市场和社会稳定带来了潜在隐患。当前，打击“反催收”组织已然成为行业共识，多地监管部门陆续发布相关通知，金融机构也纷纷加强协同合作，联合司法机关采取专项行动。

今年，上海金融监管局明确针对有系统性风险隐患、严重破坏金融秩序、严重损害金融消费者合法权益、社会影响恶劣的不法金融中介加强联合研判和刑事打击。国家金融监管总局也呼吁广大消费者提高警惕，远离“反催收”黑灰产业，共同维护良好的金融秩序和社会诚信体系。

面对无孔不入的“反催收”组织，金融消费者如何应对诱惑、保障自身权益呢？兴业银行信用卡中心相关人士建议，面对债务问题，消费者更应避免落入陷阱，保持冷静和理性，通过合法途径寻求帮助和解决方案。

保持警惕，不轻信网络上“减债免息”等看似诱人的广告，牢记这些动人的说辞背后往往暗藏陷阱。

遇到还款困难时，应主动沟通，银行或网贷平台通常会视情况提供灵活的还款方式或延期还款等，以减轻借款人压力。

加强自我信用和财产安全保护意识，个人信息如同“第二张身份证”，绝不能轻易透露给陌生人或机构。

最后，兴业银行信用卡中心相关人士呼吁，理性消费，保护隐私，珍惜信用，携手共建一个诚信、和谐的社会环境。

(责编：曹淼、李源)

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