人民网记者 杜燕飞

今年以来，国资央企启动实施AI+专项行动，聚焦算力、数据、大模型、场景应用等领域，加大了布局力度，初步构建了通用人工智能技术的研发和应用体系。

国务院国资委数据显示，目前中央企业算力底座加速夯实，在上海、呼和浩特等地建成了万卡集群，算力平台初步实现多元异构算力调度，有效支撑了千亿级及以上通用大模型训练迭代，自主可控能力逐步提升，为大规模应用落地提供支撑。同时，在新材料、通信、制造等领域打造超百个应用场景，电力、交通、石化等领域初步实现大模型应用，科研、生产、客服等方面降本增效明显。

今年是大模型应用落地的一年，除教育、通信、金融之外，能源行业也加快大模型建设与应用。中国石油发布700亿参数昆仑大模型建设成果、国家管网集团“管网”大模型上线应用、南方电网“大瓦特”大模型实现五省区广泛应用、三峡集团发布了“大禹大模型”、中国海油发布了“海能”人工智能模型。据亿欧网统计，今年前三季度，能源行业大模型公开招标项目超过80个。

“昆仑大模型的创新应用场景，呈现出业务领域覆盖更加广泛、业务结合更加紧密、‘人工智能+’赋能效果更加显著等特点。专业应用场景覆盖范围从勘探延伸到炼化、销售、装备制造等领域，打造能源化工领域的智能‘业务专家’。”中国石油数字和信息化管理部总经理胡炳军介绍，通过建立的场景数据集回流机制，定期将场景语料汇聚到专业、行业数据集，逐步提高了大模型能力。

业内人士表示，大模型作为一种先进的数据分析工具，通过处理和分析海量数据，能够帮助用户从复杂的数据中提取有价值的信息，优化能源管理和使用效率，加速能源技术的研发进程，并为政策制定提供科学参考。改变了传统能源的运营方式，为行业升级带来全新的发展机遇，为能源行业可持续发展提供新思路。

中国企业改革研究会研究员周丽莎在接受人民网记者采访时表示，大模型可以应用于能源生产优化、需求预测、设备故障预测等场景，帮助能源企业合理安排生产计划，优化生产流程，降低运营成本，提升运营效率；可以帮助能源企业分析市场供需关系、价格波动等因素，为市场决策提供支持，促进企业战略规划和业务拓展；随着新能源产业的布局，大模型的应用可以促进能源企业技术创新和模式创新，推动企业优化管理流程，推动创新发展；通过大模型对电力设备的运行数据进行监测和分析，可以提高电网的可靠性和安全性，有助于保障国家能源安全。

中国能源研究会理事长史玉波表示，能源行业已经见证了大模型技术在能源领域的应用案例。从智能电网的优化调度，到风电场的效率提升；从石油勘探的精准定位，到能源消费的实时分析，大模型技术正逐步渗透到能源行业的每一个角落。

业内人士表示，尽管能源大模型展现出巨大的市场潜力，但其推广应用也面临着诸多挑战。模型建设和运行所需的高额成本和计算资源投入，使得企业在落地过程中需要谨慎权衡投入与产出。数据获取和隐私问题，也是大模型应用的重要课题。

“下一步，能源央企应建立完善的数据采集、存储和处理机制，提高数据的质量和利用效率，确保大模型的准确性和可靠性；加大在AI大模型领域的研发投入，引进先进的技术和设备，培养专业技术团队，为大模型的研发和应用提供有力支持。”周丽莎表示，要积极探索大模型在能源生产、销售、服务等方面的应用场景，推动大模型与现有业务的深度融合，实现业务价值的最大化；加强与高校、科研机构以及产业链上下游企业的合作与交流，形成合力，共同推动AI大模型在能源行业的技术进步和应用推广，推动能源行业数字化发展的整体水平提升。

(责编：杨曦、吕骞)

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