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“焕新”正当时 大模型推动能源行业数智化发展

人民网记者 杜燕飞
2024年11月30日11:20 | 来源：人民网
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今年以来，国资央企启动实施AI+专项行动，聚焦算力、数据、大模型、场景应用等领域，加大了布局力度，初步构建了通用人工智能技术的研发和应用体系。

国务院国资委数据显示，目前中央企业算力底座加速夯实，在上海、呼和浩特等地建成了万卡集群，算力平台初步实现多元异构算力调度，有效支撑了千亿级及以上通用大模型训练迭代，自主可控能力逐步提升，为大规模应用落地提供支撑。同时，在新材料、通信、制造等领域打造超百个应用场景，电力、交通、石化等领域初步实现大模型应用，科研、生产、客服等方面降本增效明显。

年是大模型应用落地的一年，除教育、通信、金融之外，能源行业也加快大模型建设与应用。中国石油发布700亿参数昆仑大模型建设成果国家管网集团“管网”大模型上线应用南方电网“大瓦特”大模型实现五省区广泛应用、三峡集团发布了“大禹大模型”、中国海油发布了“海能”人工智能模型。据亿欧网统计，年前三季度，能源行业大模型公开招标项目超过80个。

昆仑大模型的创新应用场景，呈现出业务领域覆盖更加广泛、业务结合更加紧密、‘人工智能+’赋能效果更加显著等特点。专业应用场景覆盖范围从勘探延伸到炼化、销售、装备制造等领域，打造能源化工领域的智能业务专家’。”中国石油数字和信息化管理部总经理胡炳军介绍，通过建立的场景数据集回流机制，定期将场景语料汇聚到专业、行业数据集，逐步提高了大模型能力。

业内人士表示，大模型作为一种先进的数据分析工具，通过处理和分析海量数据，能够帮助用户从复杂的数据中提取有价值的信息，优化能源管理和使用效率，加速能源技术的研发进程，并为政策制定提供科学参考。改变了传统能源的运营方式，为行业升级带来全新的发展机遇，为能源行业可持续发展提供新思路。

中国企业改革研究会研究员周丽莎在接受人民网记者采访时表示，大模型可以应用于能源生产优化、需求预测、设备故障预测等场景，帮助能源企业合理安排生产计划优化生产流程降低运营成本提升运营效率；可以帮助能源企业分析市场供需关系、价格波动等因素，为市场决策提供支持，促进企业战略规划和业务拓展；随着新能源产业的布局，大模型的应用可以促进能源企业技术创新和模式创新，推动企业优化管理流程，推动创新发展；通过大模型对电力设备的运行数据进行监测和分析，可以提高电网的可靠性和安全性，有助于保障国家能源安全。

中国能源研究会理事长史玉波表示，能源行业已经见证了大模型技术在能源领域的应用案例。从智能电网的优化调度，到风电场的效率提升；从石油勘探的精准定位，到能源消费的实时分析，大模型技术正逐步渗透到能源行业的每一个角落。

业内人士表示，尽管能源大模型展现出巨大的市场潜力，但其推广应用也面临着诸多挑战。模型建设和运行所需的高额成本和计算资源投入，使得企业在落地过程中需要谨慎权衡投入与产出。数据获取和隐私问题，也是大模型应用的重要课题。

下一步能源央企应建立完善的数据采集、存储和处理机制，提高数据的质量和利用效率，确保大模型的准确性和可靠性加大在AI大模型领域的研发投入，引进先进的技术和设备，培养专业技术团队，为大模型的研发和应用提供有力支持。周丽莎表示，要积极探索大模型在能源生产、销售、服务等方面的应用场景，推动大模型与现有业务的深度融合，实现业务价值的最大化加强与高校、科研机构以及产业链上下游企业的合作与交流，形成合力共同推动AI大模型在能源行业的技术进步和应用推广，推动能源行业数字化发展的整体水平提升。

(责编：杨曦、吕骞)
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