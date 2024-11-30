进入冬季，冷空气活动频繁。近日，寒潮“侵袭”我国大部地区，一些地方气温骤降，开启“速冻”模式。

进入供暖季，作为我国能源供应中的“压舱石”和“稳定器”，煤炭生产、储备、运输情况如何？可否满足老百姓的用电用暖用气需求？

人民网《财米油盐》从中国煤炭工业协会了解到，今年1-10月，全国规上原煤产量创下历史同期最高水平。10月份，各主要产煤省份日均产量达到1328万吨。在进口方面，前三季度，我国累计进口煤炭3.89亿吨，同比增长11.9%。

不仅煤炭生产“量大质优”，煤炭储存也“底气十足”。

数据显示，当前我国火电厂存煤约2.1亿吨，创下历史同期新高，足够连续发电37天；重点煤炭企业存煤6900万吨，同比增长3.7%。

今年4月份，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，提出计划建设一批产能储备煤矿，用以应对国际能源市场波动、恶劣天气多发、供需形势急剧变化等极端情形，从而更好发挥煤炭在能源供应中的兜底保障作用。

与此同时，煤炭运输“动力向‘新’”，马力十足。为保障供暖用煤运输，铁路部门增加运煤专列，加大万吨大列的使用频率，让煤炭快速抵达各地，解决燃“煤”之急。

进入11月份以来，内蒙古中西部铁路日均发运煤炭50.2万吨，同比增长超40%。为了方便当地取货，新疆库尔勒铁路物流中心在阿克苏、喀什、和田、若羌等9个车站开设了“暖心煤”到达业务，列车抵达这9个车站后，卸下部分煤炭，第一时间运到农户手里，保障当地各族群众过冬用煤。

科技赋能也为煤炭运输按下了“加速键”。在我国西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口——黄骅港，借助全流程协同智能化系统，“路港航”可实现无缝衔接。煤炭从完成接卸到上船，整个过程不超90分钟。通过自动化设备协同作业，一小时可装船5500吨煤炭，5万吨级的货船不到14小时即可满载起航。

近年来，我国在双碳目标指引下，煤炭行业加快数字化、智能化升级，推进绿色低碳转型发展。尤其是今年以来，随着煤炭优质产能不断释放，煤炭清洁利用水平也得到了全面提升。

一项项数据，无不凸显出我国煤炭行业逐“新”向“绿”的高质量发展态势。煤炭，在为千家万户的温暖“小日子”保驾护航的同时，也正在转型升级的大潮中持续释放“大能量”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生杨菁菁

摄像：史新培

剪辑：石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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