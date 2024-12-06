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“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动在深圳前海举办

这些创新企业为何纷纷落户前海

人民网记者 王仁宏
2024年12月06日10:53 | 来源：人民网
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进入12月，前海湾畔暖风依旧。

从打造全面深化改革创新试验平台，到建设现代服务业高地，再到助力推进“一带一路”倡议……近年来，前海这一“特区中的特区”，正持续挥出创新巨椽，不断锻造出国际合作和竞争新优势。一幅求新、圆梦、开放、争先的美好图景，正徐徐绘就。

12月3日，由深圳市前海管理局与人民网共同主办的“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动在深圳前海正式启动。中外媒体记者相聚深圳前海，全方位、零距离感受前海模式的改革与创新、速度与活力，以更多视角向世界展示中国高质量发展的生动样本，讲述中国式现代化的创新实践。

“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动启动仪式现场。人民网记者 任峰涛摄

“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动启动仪式现场。人民网记者 任峰涛摄

深圳市前海管理局相关负责人在启动仪式上表示，经过十余年发展，前海已经成为我国新时代发展最快、对外开放水平最高的区域之一。今年前三季度，前海GDP同比增长8.2%，进出口总额增长50.1%，继续保持生机勃勃的发展态势。

2015 年，一群“90后”敏锐捕捉到户外摄影爱好者对“陪伴式记录”的潜在需求，决定做一款能记录当下、分享精彩的全景相机。

如今，经过多年深耕，这一梦想正在深圳前海开花结果。这个平均年龄只有28.5岁的年轻团队成功把握科技发展红利，持续以自主方式引领着时代潮流。

国际友人正通过VR体验全景成像效果。人民网记者 任峰涛摄

国际友人正通过VR体验全景成像效果。人民网记者 任峰涛摄

“‘影石Insta360’品牌消费级全景相机产品已连续6年排名全球市场占有率第一，其中2023年全球市占率达67.2%。产品远销全球200多个国家和地区，全球用户超200万人。”影石创新科技股份有限公司负责人表示，作为一家立足深圳的创新驱动型科技企业，近年来影石年均研发投入占营业收入的10%，研发人员占比近50%。目前，影石已实现全景图像采集拼接、人工智能影像处理等核心技术的研发和转化，拥有国内外授权专利545项。

在前海这片沃土上，像影石这样的“年轻”品牌不在少数。

在小黄鸭德盈控股国际有限公司（以下简称“小黄鸭德盈”）展厅内，一群形态各异又趣味十足的“小黄鸭”频频引起了国外媒体友人拍照打卡。

采风团一行打卡“小黄鸭”。人民网记者 任峰涛摄

采风团一行打卡“小黄鸭”。人民网记者 任峰涛摄

“小黄鸭德盈”是一家以角色授权和电子商务为核心的知识产权公司。能将“小黄鸭”这一IP形象做到常创常新、老少皆宜，离不开其IP驱动、文化出海的核心定位。这与前海坚定将文化产业作为支柱性产业战略不谋而和。

“2023年底，小黄鸭德盈将总部迁至前海，为的就是依托前海区位优势，积极拓展上下游及国内外合作，不断挖掘国产文化IP创新发展的广阔前景。”据小黄鸭创始人许夏林介绍，过去五年，“小黄鸭德盈”品牌零售额累计突破200亿元港币大关，公司业务已拓展至东南亚、日韩、欧洲等18个国家和地区，逐步形成“IP授权及设计、商品零售、游戏文娱、线下文旅”等业务的完整IP营运商业版图。

活力之源，始于初心、成于创新。吸引一个个筑梦兴业的创新企业汇聚于前海的，不仅在于前海浓郁的创新氛围，还有这里立足创新“桥头堡”的区位优势，以及一系列“想在前头、干在实处、落在细处”的暖心举措。

在桂湾街道，采风团一行走进前海国际人才港社康站。在这里，外国友人对中医号脉展现出浓厚兴趣。

国际友人体验中医号脉。人民网记者 任峰涛摄

国际友人体验中医号脉。人民网记者 任峰涛摄

“前海国际化程度高，希望通过细致、全面的社区服务，在保障周边居民健康需求的同时，也能让外国朋友感受到中医文化的魅力。”这里的工作人员说道。

据悉，前海国际人才港社康站位于前海桂湾街道，是由前海管理局和南山区政府合作共建，由前海蛇口自贸区医院院办院管的国际化社康站。该社康站按照“与国际零距离”理念设计，集“健康促进、预防、诊断、控制、治疗、康复”等功能为一体的国际化基层医疗服务机构，可提供全科诊疗、中医理疗、皮肤管理、健康管理等综合医疗服务，开业至今中医为外籍人士提供服务近150人次。

开放创新，不仅在于“走进来”，也在于“走出去”。2024年7月25日，“前海·出海e站”线上线下一体化综合服务平台正式启动。出海e站通相关负责人表示，出海e站通作为深圳市前海管理局推出的一站式企业出海综合服务平台，始终致力于把前海打造成为中国企业出海的首选地。

“前海·出海e站”集线上线下出海服务于一体，通过整合政府公共服务和市场专业服务资源，涵盖产品出海、投资出海和服务出海三大主要出海场景，提供前期规划、筹备组建、落地经营和安全发展四大出海阶段服务事项，助力企业有序出海、有效出海、安全出海。

“前海·出海e站通”自助服务区。人民网记者 王仁宏摄

“前海·出海e站通”自助服务区。人民网记者 王仁宏摄

深圳市前海管理局相关负责人表示，前海瞄准建立健全更高层次开放型经济新体制目标，不断推动在区域治理、营商环境、现代服务业发展、科技创新等重要领域和关键环节先行先试，强化政策创新支持与引导。

今年以来，前海新增制度创新成果47项，累计达882项，制度创新成果从投资便利化、贸易便利化、法制创新延伸至人才政策创新和金融开放创新等多个领域。

回顾历程，昔日泥泞滩已高楼林立、生机勃勃。展望未来，年轻的前海风劲帆扬，足音铿锵。

(责编：王仁宏、高雷)
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