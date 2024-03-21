人民网北京3月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办3月21日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，今年前2个月，装备和高技术制造业投资快速增长，具有高科技、高效能、高质量特征的行业正呈现发展向好态势。下一步，还将从三个方面发力，加快培育发展新质生产力，大力推进现代化产业体系建设。

刘苏社介绍，数据显示，今年1-2月，制造业投资增速加快，同比增长9.4%，增速比整体投资高5.2个百分点，成为稳投资、稳经济的重要支撑。其中，装备制造业投资同比增长14.3%，高技术制造业投资增长10%，均快于整体制造业投资增速。

“这些数据显示我国制造业转型升级步伐不断加快，结构持续优化，具有高科技、高效能、高质量特征的行业正呈现发展向好态势。”刘苏社强调，装备和高技术制造业投资快速增长，背后都是“真金白银”的投入。能够作出这样的投资决策，既有国家政策的支持引导，更体现出企业对未来发展的信心。

从支持政策看，国家发展改革委印发实施《产业结构调整指导目录（2024年本）》，组织开展重大技术装备攻关工程和制造业核心竞争力提升行动，聚焦产业发展短板加大技术创新支持力度，推进战略性新兴产业集群做优做强。从生产情况看，1-2月，规模以上装备制造业增加值增长8.6%，高技术制造业增加值增长7.5%，增速分别比全部规上工业增加值高出1.6个和0.5个百分点。同时，服务机器人、3D打印设备产量分别增长22.2%和49.5%。从经济效益看，2023年我国装备制造业利润增长4.1%，比2022年加快2.4个百分点，为相关领域扩大生产和投资提供了有力支撑。

刘苏社同时介绍，下一步，国家发展改革委将加快培育发展新质生产力，大力推进现代化产业体系建设。

一是强化企业创新主体地位，以科技创新引领产业创新，促进形成龙头企业创新引领、中小企业快速成长、初创企业不断涌现的企业梯队。

二是打造产业集聚发展高地，推动战略性新兴产业融合集群发展，打造一批结构合理、各具特色、优势互补的区域经济新增长极。

三是优化产业创新发展生态，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制，创新多元化资金供给，积极融入全球创新生态。

“通过这些举措，促进战略性新兴产业加快发展，不断塑造发展的新动能和新优势，推动经济高质量发展。”刘苏社说。

(责编：申佳平、吕骞)

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