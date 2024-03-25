人民网北京3月25日电 （记者杨虞波罗）3月23日迎来第64个世界气象日，今年的主题是“气候行动最前线”。在世界气象日之际，各地气象部门组织了精彩纷呈的开放日活动，传递防灾减灾气象科普知识，分享气象科技前沿科技，提供应对气候变化行动指南。

在陕西省渭南市气象学会联合大荔县气象局赴渭南高新区高新小学开展的气象科普知识讲座上，曾在南极执行气象观测任务533天的大荔县气象台台长武维刚，与学生们分享了南极科考经历，激发了孩子们探索南极的梦想。江西省鹰潭市气象局联合市科技馆在市师范附属小学开展科普活动，市气象台副台长刘懿枢以“气象老师”的身份，为220余名学生带来一堂生动有趣的气象科普知识课。

除了讲课，气象科普工作者走进校园时也十分注重丰富学生的体验感。在河南省滑县气象局联合向阳小学开展的活动中，讲解员将气象观测设备模型带到了课堂上。广东省郁南县气象局、县教育局、县应急管理局和蔡朝焜纪念中学联合开展活动，并组织气象灾害应急演练，900多名师生参加。演练结束后，郁南县气象局还针对演练进行了评估，以提升教师们对气象灾害的应急处置能力。河南省南阳市气象局和市第一完全学校联合举办校园气象科技节系列活动，500余名学生走进气象部门参观，从妙趣横生的气象科学实验，到热情洋溢的诗歌朗诵，从风雨雷电形成到气象灾害防御，活动现场孩子们热情高涨。气象科普从娃娃抓起，黑龙江省哈尔滨市气象局邀请慧之海幼儿园100余名萌娃走进气象局开启气象启蒙之旅。

每一粒种子都有可能成长为参天大树。广西壮族自治区贵港市气象局联合港北区中里乡龙山村村委会、贵港日报社等单位在中里乡龙山小学开展了“气候行动最前线·气象赋能童心艺术”为主题的乡村科普艺术活动。老师让同学们以“我心中的气象”为题创作，画笔在纸上跳跃，绘出百叶箱、雨量筒、测风塔……这是一个新开始——在气候行动最前线，每个人都要积极行动起来。

现场活动与线上活动有机结合，强化科普传播效果。在广东，梅州市平远县气象局联合县教育局、科协等部门开展气象手抄报大赛，短短一周吸引小学生踊跃参与，围绕今年世界气象日主题“气候行动最前线”生动描绘出自己眼中的气象万千，在线收到200余份作品。浙江省气象部门组织了“热辣滚烫”的“线上+线下”活动——线下，来自杭州市萧山区新围小学、德胜小学，杭州市第六中学的80名师生现场聆听了省气象局、省气象学会以及省科协等单位主办的主题公益科普报告；线上，浙江大学地球科学学院教授曹龙，浙江省气候中心副主任王阔，浙江农业大学环境与资源学院、碳中和学院副教授李翀等专家针对全球变暖成因、影响以及人类应对举措等进行探讨，通过网易新闻、潮新闻、浙江天气、浙里科普等平台全程直播，引发网友的强烈关注。

“风塔会遭受雷击吗？”“为什么要测量地温？”各式各样的提问在观测场和直播间中同步“响起”。在陕西，安康市石泉县气象局联合石泉县城关中学开展“探索气象奥秘 启航知识之旅”主题研学活动，除了100余名学生及家长来到气象观测站现场参观学习，县气象局还同步开展直播。福建省泉州市安溪县气象局将气象科普和气象普法相融合，让参与者在答题活动中掌握气象知识，并借助公益短信宣传气象法治知识，让30多万公众从中受益。

多地气象部门探索跨地域联合开展科普活动。在新疆维吾尔自治区，博尔塔拉蒙古自治州温泉县气象局蓝天志愿者服务队两名队员参与全国多地联合开展的“世界气象日”科普直播活动，让相隔千里的公众了解到“大西洋最后一滴眼泪”——赛里木湖的气候特征。在山东，山东气象学会、日照市气象局、共青团日照市委、日照市科学技术协会联合举办“小行动·大变化”随手拍纪念活动。参与者通过观察天气现象，记录应用气象知识，拍摄短视频上传至个人抖音或微信视频号，共同呼吁大家关注气候变化，点滴行动从自己做起。

“暴风雪VR体验”“气象灾害4D影院”“皮影戏天气剧场”……在今年世界气象日之际，全国多地气象部门创新科普形式，众多有特色的互动科技展项纷纷亮相，让参观者们在有趣又好玩的科学实践中提升了科学素养。

“风洞是什么？这个大家伙有什么用，为什么转得这么快？”在辽宁省气象局世界气象日活动现场，来自多所学校的200余名师生参观了东北区域气象中心国家级气象科普基地。参观者走进风洞实验室、东北气象往事展馆等展区，深刻体会了气象对日常生活及未来发展的影响。在江西省南昌市气象局VR气象科普馆，学生们被气象预报制作VR体验游戏所吸引，电脑屏幕上显现的南昌国家气候观象台监测设备及探空气球，激发了大家探索气象知识的热情。

了解气象是起步，学会更好地应用气象知识才是目的。众多互动展项让参与者增强了获得感，提升了防灾减灾的意识和能力。“亲身体验气象灾害逃生的感觉完全不一样，灾害场景和模拟效果很逼真，我对灾害逃生的理解更深了。”在天津市气象局举办的“探索+”气象开放日沉浸式职业体验活动中，公众走进市气象科技展览馆，通过操作VR气象灾害逃生模拟系统、风力自行车以及观云识天等声光电互动性科普展项，对气象防灾避险有了更全面的认知。在安徽省长丰县气象科学探索中心，县气象局与省气象学会联合举办“气象科普教育基地开放日”活动，现场体验暴风雪VR、气象灾害4D影院等科普展项，让参观者提高自然灾害自救互助的意识和水平。

除了VR带来的沉浸式体验外，江苏省如皋市气象局的“非遗”科普体验也非常吸睛，通过“光”与“影”的艺术加工，将“天气”的神奇徐徐道来。活动首次尝试用“古代动画”皮影戏的方式讲述故事《特别的“气象员”》。“我以前也看过皮影戏，大部分都是一些传统故事，人物也比较抽象。”“皮影戏里的小山羊、乌龟等动物造型活泼可爱，配音也很生动。”现场的孩子们热情地向市气象局科普志愿者反馈观看体验。此外，市气象局推出的“风云咕卡”也广受孩子们喜爱，让大家对气象图标有了进一步的认识。

如何让气象科普更接地气，实现气象与公众的“共情”？在今年世界气象日之际，各地各级气象部门组织工作人员走进田间地头、社区、市场、企业、牧区等，广泛倾听群众需求，面对面、点对点，把气象知识送到了百姓身边，使气象科普更有针对性、发挥更大实效。

人们的生产生活与气象息息相关。在河北省首衡高碑店国际农产品交易中心，市气象局开展了“气象科普进园区”宣传活动。瓜果蔬菜商户详细询问未来是否还有低温和倒春寒天气，室外简易棚商户关心大风天气如何提前防范，冷库商户最想了解今年夏天热不热、对电力供应是否有影响……市气象局工作人员逐一细致解答，并将一份份宣传资料递到咨询商户手中。在甘肃，甘南藏族自治州迭部县气象局面向邮政快递员，开展气象科普宣传活动。县气象局工作人员针对性地讲解了与快递行业密切相关的暴雨、大风、雷电、高温等灾害性天气的防范应对方法，提高了快递员应对气象灾害的意识和能力。

“插柳成荫”，科普之风同样吹进了社区和企业。“遇到雷电这样做安全！”“气象观测设备居然有这么多种类！”在山东，潍坊市气象局科普志愿者向社区居民详细介绍世界气象日的由来以及天气预测的方法，还通过宣传展板科普气象知识，社区居民纷纷驻足学习。在陕西，西安高速集团鄠邑管理所内，气象专家围绕当地道路交通常见的气象灾害类型特点及防范展开科普，将气象知识送到工作人员身边。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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