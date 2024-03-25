鸿喜达（金寨）产业园落成 鸿日汽车集团打造数字化转型新版图
2024年03月25日16:58 | 来源：新华网
小字号
原标题：鸿喜达(金寨)产业园落成 打造数字化转型新版图
3月21日，鸿日汽车集团“领军向新，进阶未来——鸿喜达（金寨）数字化产业园落成暨新车上市发布会”在安徽省金寨县举行。
据悉，鸿喜达（金寨）数字化产业园总投资近18亿元，占地面积约32.63万平方米，是一座集研发、生产、仓储、物流于一体的现代化智慧工厂。鸿日汽车集团董事长张建军在落成仪式上表示：“建设新能源交通制造业，不仅是促进经济增长的重要引擎，更是推动金寨相关产业转型升级、促进绿色发展的重要举措，对此信心满满。”
金寨县政府副县长陈奎松表示：“我们希望鸿日汽车集团以该项目为契机，加快推进项目投产见效。同时加强产品研发创新，推进技术成果转化，不断增强核心竞争力，推动企业做大做强，为老区振兴发展注入不竭动力。金寨县将切实秉持重商、安商、亲商、暖商、护商的服务理念，激发民营经济发展活力，让企业在金寨安心落户、舒心经营、放心发展。”
在落成仪式上，鸿喜达与上海沿锋签订了研发技术战略合作协议。下一步，双方将充分利用优势资源互补，开展智能化、混动化、锂电化技术合作。以更具吸引力和竞争力的产品赋能终端市场，推动微电汽车行业进入高质量发展赛道。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 鹊桥二号中继星成功实施近月制动 顺利进入环月轨道飞行
- 人民网北京3月25日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，3月25日0时46分，鹊桥二号中继星经过约112小时奔月飞行，在距月面约440公里处开始实施近月制动，约19分钟后，顺利进入环月轨道飞行。 后续，鹊桥二号中继星将通过调整环月轨道高度和倾角，进入24小时周期的环月大椭圆使命轨道，按计划开展与嫦娥四号和嫦娥六号的对通测试。…
- 评论
- 关注