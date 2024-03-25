原标题：鸿喜达(金寨)产业园落成 打造数字化转型新版图

3月21日，鸿日汽车集团“领军向新，进阶未来——鸿喜达（金寨）数字化产业园落成暨新车上市发布会”在安徽省金寨县举行。

据悉，鸿喜达（金寨）数字化产业园总投资近18亿元，占地面积约32.63万平方米，是一座集研发、生产、仓储、物流于一体的现代化智慧工厂。鸿日汽车集团董事长张建军在落成仪式上表示：“建设新能源交通制造业，不仅是促进经济增长的重要引擎，更是推动金寨相关产业转型升级、促进绿色发展的重要举措，对此信心满满。”

金寨县政府副县长陈奎松表示：“我们希望鸿日汽车集团以该项目为契机，加快推进项目投产见效。同时加强产品研发创新，推进技术成果转化，不断增强核心竞争力，推动企业做大做强，为老区振兴发展注入不竭动力。金寨县将切实秉持重商、安商、亲商、暖商、护商的服务理念，激发民营经济发展活力，让企业在金寨安心落户、舒心经营、放心发展。”

在落成仪式上，鸿喜达与上海沿锋签订了研发技术战略合作协议。下一步，双方将充分利用优势资源互补，开展智能化、混动化、锂电化技术合作。以更具吸引力和竞争力的产品赋能终端市场，推动微电汽车行业进入高质量发展赛道。

(责编：董童、李源)

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